Ученые: от простуды помогут желтые бананы, а для сердца полезнее перезревшие плоды

Бананы имеют репутацию полезных фруктов, однако не всем известно, что по цвету их кожуры можно узнать, какое влияние плод окажет на организм.
Бананы считаются достаточно калорийными продуктами, а потому их опасаются употреблять люди, которые сидят на жесткой диете, пишет VistaNews. Однако диетологи уверяют, что таким людям можно употреблять бананы с зеленой кожурой, так как они являются менее калорийными.
Во время простуды и болезни лучше всего употреблять желтые бананы, поскольку они имеют в своем составе много полезных антиоксидантов, которые помогут побороть вирусную инфекцию.
Не стоит сбрасывать со счетов и бананы с коричневой кожурой, такие плоды самые сладкие и больше остальных насыщены калием, который невероятно полезен для здоровья костей и сердечной системы.