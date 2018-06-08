Ученые: от простуды помогут желтые бананы, а для сердца полезнее перезревшие плоды

Бананы считаются достаточно калорийными продуктами, а потому их опасаются употреблять люди, которые сидят на жесткой диете, пишет VistaNews. Однако диетологи уверяют, что таким людям можно употреблять бананы с зеленой кожурой, так как они являются менее калорийными.

Во время простуды и болезни лучше всего употреблять желтые бананы, поскольку они имеют в своем составе много полезных антиоксидантов, которые помогут побороть вирусную инфекцию.