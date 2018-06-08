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  • Ученые: от простуды помогут желтые бананы, а для сердца полезнее перезревшие плоды

Ученые: от простуды помогут желтые бананы, а для сердца полезнее перезревшие плоды

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Банан. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Бананы имеют репутацию полезных фруктов, однако не всем известно, что по цвету их кожуры можно узнать, какое влияние плод окажет на организм.

Бананы считаются достаточно калорийными продуктами, а потому их опасаются употреблять люди, которые сидят на жесткой диете, пишет VistaNews. Однако диетологи уверяют, что таким людям можно употреблять бананы с зеленой кожурой, так как они являются менее калорийными.

Во время простуды и болезни лучше всего употреблять желтые бананы, поскольку они имеют в своем составе много полезных антиоксидантов, которые помогут побороть вирусную инфекцию.

Не стоит сбрасывать со счетов и бананы с коричневой кожурой, такие плоды самые сладкие и больше остальных насыщены калием, который невероятно полезен для здоровья костей и сердечной системы.

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