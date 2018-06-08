Секрет красоты испанской королевы – специальная диета

Больше десяти лет королева Испании Летиция придерживается диеты доктора Перриконе, которая акцентирует внимание не только на весе и объеме жировой массы человека, но и состоянии его кожи.
Портал Elle.ru рассказал, какие девять элементов входят в ежедневный рацион испанской королевы.
Минеральная вода
Мы с детства воспринимаем воду, как данность, но этом далеко не все умеют пить ее правильно. Тем временем, при правильном потреблении банальная минералка способна в разы ускорить метаболизм, способствовать сжиганию жира и, главное, увлажнению кожи изнутри. Два литра в день — это не миф, придуманный супермоделями, а здоровая рекомендация врачей, которой стоит строго следовать.
Оливковое масло extra virgin
Национальное достояние Испании содержит 73% моножиров (олеиновой кислоты), которая уменьшает воспаления и даже борется с опухолями, согласно различным исследованиям. Кроме того, оливковое масло — антиоксидантная бомба против старения кожи.
Какао
Мало того, что натуральный казал-порошок невероятно питательный (железо, магний, медь, калий, фосфор, цинк и селен), так еще и вкусный! За борьбу со свободными радикалами отвечают флавоноиды и катехины, а в чистом какао ценных антиоксидантов больше, чем в голубике и асаи.
Овсянка
Вопреки всем мифам даже на молоке овсянка не полнит (хотя лучше варить ее на кокосовом и миндальном) и отлично сочетается с другими суперфудами — чиа, орехами, ягодами. В сухих хлопьях есть уникальное вещество — авенантрамид, который улучшает кровообращение и снимает воспаления. А большое количество пищевых волокон быстро насыщают и снижают «плохой» холестерин.
Куркума
Вещество куркумин активирует особые ферменты — антиоксиданты собственного тела — стимулируя их выработку в борьбе со старением.
Красные ягоды
Клубника, малина, черника и другие красные и фиолетовые ягоды обладают детокс-свойствами (выводят токсины), полны минералов, которые защищают клетки кожи, стимулируют их рост и создают барьер против солнечных лучей.
Кисломолочные продукты
Доктор Николас Перрикон рекомендует употреблять кисломолочные продукты, но не обезжиренные и без искусственных подсластителей. Идеальный пример — греческий йогурт, который поможет вывести из организма лишнюю воду, укрепить тело минеральными веществами и кислотами.
Дикий лосось
Диметиламиноэтанол в его составе обладает эффектом лифтинга. Но ставку необходимо делать исключительно на дикие сорта, благодаря естественному питанию такой рыбы количество жирных кислот Омега-3 в них несравненно больше.
Листовой салат
Мангольд, шпинат или кейл — важные ингредиенты каждого семейного обеда испанской монархии. Высокое содержание хлорофилла успокаивает кожу и помогает ей оставаться более молодой.