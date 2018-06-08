Секрет красоты испанской королевы – специальная диета

Портал Elle.ru рассказал, какие девять элементов входят в ежедневный рацион испанской королевы.

Минеральная вода

Мы с детства воспринимаем воду, как данность, но этом далеко не все умеют пить ее правильно. Тем временем, при правильном потреблении банальная минералка способна в разы ускорить метаболизм, способствовать сжиганию жира и, главное, увлажнению кожи изнутри. Два литра в день — это не миф, придуманный супермоделями, а здоровая рекомендация врачей, которой стоит строго следовать.

Оливковое масло extra virgin

Национальное достояние Испании содержит 73% моножиров (олеиновой кислоты), которая уменьшает воспаления и даже борется с опухолями, согласно различным исследованиям. Кроме того, оливковое масло — антиоксидантная бомба против старения кожи.

Какао

Мало того, что натуральный казал-порошок невероятно питательный (железо, магний, медь, калий, фосфор, цинк и селен), так еще и вкусный! За борьбу со свободными радикалами отвечают флавоноиды и катехины, а в чистом какао ценных антиоксидантов больше, чем в голубике и асаи.

Овсянка

Вопреки всем мифам даже на молоке овсянка не полнит (хотя лучше варить ее на кокосовом и миндальном) и отлично сочетается с другими суперфудами — чиа, орехами, ягодами. В сухих хлопьях есть уникальное вещество — авенантрамид, который улучшает кровообращение и снимает воспаления. А большое количество пищевых волокон быстро насыщают и снижают «плохой» холестерин.

Куркума

Вещество куркумин активирует особые ферменты — антиоксиданты собственного тела — стимулируя их выработку в борьбе со старением.

Красные ягоды

Клубника, малина, черника и другие красные и фиолетовые ягоды обладают детокс-свойствами (выводят токсины), полны минералов, которые защищают клетки кожи, стимулируют их рост и создают барьер против солнечных лучей.

Кисломолочные продукты

Доктор Николас Перрикон рекомендует употреблять кисломолочные продукты, но не обезжиренные и без искусственных подсластителей. Идеальный пример — греческий йогурт, который поможет вывести из организма лишнюю воду, укрепить тело минеральными веществами и кислотами.

Дикий лосось

Диметиламиноэтанол в его составе обладает эффектом лифтинга. Но ставку необходимо делать исключительно на дикие сорта, благодаря естественному питанию такой рыбы количество жирных кислот Омега-3 в них несравненно больше.

Листовой салат