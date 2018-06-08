Ученые: удаление миндалин может обернуться заболеваниями легких

Однако в будущем люди, перенесшие такие операции, чаще страдают от респираторных инфекций и других заболеваний легких, сообщает Med Daily со ссылкой на The Daily Mail.

Миндалины и аденоиды - часть иммунной системы организма. Иммунные клетки, находящиеся в этих органах, обеспечивают естественную защиту от вредных бактерий и вирусов. Но зачастую миндалины воспаляются, вызывая хронический тонзиллит, а воспаленные аденоиды могут способствовать нарушению сна. В подобных случаях эти органы удаляют хирургическим путем.

Однако операции по удалению аденоидов и миндалин могут негативно сказаться на здоровье человека спустя десятилетия. Так, у людей с удаленными аденоидами в 4-5 раз возрастает риск воспаления среднего уха. Они также в 2 раза чаще страдают от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), конъюнктивита и инфекций, поражающих пазухи носа. А люди, перенесшие операцию по удалению миндалин, в 2 раза чаще сталкиваются с инфекциями верхних дыхательных путей.