пт, 08.06.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Болезни
О душе
Здоровье детей
ЗОЖ
Советы врача
Мать и дитя

Ученые: удаление миндалин может обернуться заболеваниями легких

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В детском организме гланды отвечают за иммунитет

ФОТО: krasota-com.ru

Ученые из Дании и Австралии на протяжении 30 лет наблюдали за состоянием здоровья почти 1,2 миллиона человек. Исследователям удалось выяснить, что удаление миндалин и аденоидов имеет кратковременный положительный эффект.

Однако в будущем люди, перенесшие такие операции, чаще страдают от респираторных инфекций и других заболеваний легких, сообщает Med Daily со ссылкой на The Daily Mail.

Миндалины и аденоиды - часть иммунной системы организма. Иммунные клетки, находящиеся в этих органах, обеспечивают естественную защиту от вредных бактерий и вирусов. Но зачастую миндалины воспаляются, вызывая хронический тонзиллит, а воспаленные аденоиды могут способствовать нарушению сна. В подобных случаях эти органы удаляют хирургическим путем.

Однако операции по удалению аденоидов и миндалин могут негативно сказаться на здоровье человека спустя десятилетия. Так, у людей с удаленными аденоидами в 4-5 раз возрастает риск воспаления среднего уха. Они также в 2 раза чаще страдают от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), конъюнктивита и инфекций, поражающих пазухи носа. А люди, перенесшие операцию по удалению миндалин, в 2 раза чаще сталкиваются с инфекциями верхних дыхательных путей.

Актуально

НАВЕРХ