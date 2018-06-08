Газовая эмболотерапия поможет в борьбе с онкологией

Исследователи из Китая и Франции разработали новый метод, который позволит лишать опухоли кровоснабжения и доставлять лекарства.
Он называется газовой эмболотерапией и подразумевает введение микроскопических капель вещества в кровеносные сосуды, питающие опухоли, пишет Med Daily со ссылкой на Medical News Today.
После с внешнего устройства подается ультразвук, и из капель образуются пузырьки, которые растут и блокируют сосуды. Некоторые пузырьки попадают в более мелкие кровеносные сосуды и нарушают их герметичность. Без кровоснабжения опухоли не могут стать больше нескольких миллиметров и распространиться.
Получить пузырьки из капель ученым помогла техника акустического капельного испарения. Специалисты провели эксперименты с тканью брыжейки крысы. Брыжейка соединяет кишечник с задней стенкой живота. Она богата кровеносными сосудами. Под воздействием ультразвука капли объединялись в пузырьки. Затем они блокировали кровеносные сосуды. Также они могли провоцировать разрыв сосудов. Кроме того, газовая эмболотерапия упростит доставку лекарств.