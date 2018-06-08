«Неужели наш ребенок – монстр?!» – история одной семьи, узнавшей о патологии у младенца на УЗИ

На смену радостному ожиданию пришли неопределенность и тысяча новых вопросов, связанных с заботой о малыше, у которого обнаружили расщепление губы и неба. В конце концов, пройдя сквозь слезы, подавленность и разочарование, она решила, что не будет ни от кого скрывать своего новорожденного сына, пишет Yle.

"Когда Оливер родился и мне дали его на руки, я не заметила расщелины, я смотрела на ребенка и видела его целиком, а не цеплялась за какие-то недостатки. Я не верила, неужели это то маленькое чудо, которое так отчаянно толкало меня под ребра?" - смеется молодая мать.

Виелтоярви обратила внимание, что в социальных сетях практически нет фотографий детей с «заячьей губой». Она решила исправить эту несправедливость и стала выкладывать фото сына в Инстаграме, а потом, по просьбе подписчиков, завела и свой блог. Причиной этому стало, во-первых, то, что она не стыдилась своего ребенка и хотела показывать Оливера таким, какой он есть. Во-вторых, Виелтоярви хотела помочь другим мамам, столкнувшимся с этим диагнозом, понять и принять эту особенность.

Оливер. ФОТО: halkiopoika.blogspot.com

В Финляндии уход на высшем уровне

По словам доцента пластической хирургии Анне Саарикко, многие семьи проходят подобный путь. Известие легче перенести, если о патологии узнают заранее, еще во время беременности.

"Семья успевает подготовиться к рождению ребенка с расщеплением. Мам, которые никогда раньше не видели, как выглядят расщепленные рот и нёбо, это может поначалу шокировать", – объясняет Саарикко.

В Финляндии ежегодно рождается около 120 детей с так называемой «заячьей губой». Уровень медицинского ухода за больными с расщеплением губы и нёба в Финляндии на высшем уровне. Финским хирургам доверяют и во многих соседних странах, так как на операции привозят детей из Эстонии, Швеции и Дании.

Уход начинается в младенчестве и продолжается, в зависимости от степени расщепления, до подросткового возраста. Кроме того, сейчас обращают внимание не только на эстетический аспект, но и на развитие речи.

"Сейчас уже редко встречаются пациенты с неправильным прикусом и неразборчивой речью. За последние годы уровень ухода и требования к окончательному результату выросли",– говорит Саарикко.

Часто подготовку к лечению начинают еще во время беременности. Команда специалистов, среди которых хирурги, логопеды, ортодонты и отоларингологи, встречаются с родителями вскоре после рождения малыша. Моральная поддержка находится сейчас все чаще в сети. Кроме блога Виелтоярви, в фейсбуке есть финская группа Avoin hymy («Открытая улыбка»), где многие родители находят недостающую информацию и утешение.