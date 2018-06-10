Названа главная опасность кухонных полотенец

В ходе исследования были изучены 100 полотенец, которые использовались в течение месяца. Ученые собрали образцы бактерий, культивировали их и идентифицировали согласно стандартным биохимическим методам. Также была определена бактериальная нагрузка — количество бактерий, присутствующих на анализируемой поверхности, пишет Lenta.ru.

На 49 процентах полотенец наблюдался рост бактерий, который прямо зависел от числа детей и других членов семьи, живущих в доме. Среди патогенной микрофлоры были обнаружены колиморфные бактерии (36,7 процента), энтерококки (36,7 процента) и золотистый стафилококк (14,3 процента).