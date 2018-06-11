Совет врача: утром не стоит поднимать штангу

Тот, кто не желает ходить в спортзал в самые загруженные вечерние часы, приходит на тренировку с утра пораньше, еще до работы. Но насколько наш организм готов к физическим нагрузкам утром, когда день только начинается?
На этот вопрос порталу Tervis ответил ортопед Михкель Мардна. Врач рассказал, что ничего плохого в утренних тренировках нет, но между утренним пробуждением и физическими нагрузками должно пройти минимум 1,5-2 часа. Вставать с кровати и сразу начинать тренировку неправильно. Организму нужно подготовиться к тренировке, если предполагается, что она поднимет пульс выше аэробного порога.
Кардиотренировка не поднимает пульс выше этого порога, это аэробная нагрузка и такую тренировку можно проводить уже через 10 минут после подъема – начать нужно с шага и постепенно перейти на бег. В такой нагрузке ничего плохого нет. А вот если начать поднимать тяжести, жать штангу и т.д., могут возникнуть проблемы.
Если начать тренировку вечером, когда вы целый день двигались, то времени на подготовку к физическим упражнениям нужно гораздо меньше, чем с утра. Необходимо следить и за уровнем нагрузок, многие начинают сразу интенсивно тренироваться, хотя тело еще к этому не готово. Конечно, выбирая программу тренировок, нужно учитывать цель занятий – хотите ли вы улучшить тонус мышц или наращивать мышечную массу. Совет насчет нагрузок могут дать тренеры, а также семейные и спортивные врачи. Например, спортивный врач может провести тест, который покажет, какие нагрузки вам нужны.