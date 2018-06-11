Совет врача: утром не стоит поднимать штангу

На этот вопрос порталу Tervis ответил ортопед Михкель Мардна. Врач рассказал, что ничего плохого в утренних тренировках нет, но между утренним пробуждением и физическими нагрузками должно пройти минимум 1,5-2 часа. Вставать с кровати и сразу начинать тренировку неправильно. Организму нужно подготовиться к тренировке, если предполагается, что она поднимет пульс выше аэробного порога.

Кардиотренировка не поднимает пульс выше этого порога, это аэробная нагрузка и такую тренировку можно проводить уже через 10 минут после подъема – начать нужно с шага и постепенно перейти на бег. В такой нагрузке ничего плохого нет. А вот если начать поднимать тяжести, жать штангу и т.д., могут возникнуть проблемы.