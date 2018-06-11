Приговоренный в семье алкоголиков к смерти ребенок получил шанс выжить у новых родителей

«Такой ребенок может быть как бомба замедленного действия – он видел, как пьют родители, испытал насилие,- рассказала руководитель НКО Яне Снайтх газете Pealinn. – Но каждый ребенок уникален и заслуживает безопасной семьи. Законотворчество должно больше подчеркивать то, что ребенка нужно как можно скорее отдавать в новые семьи, а не заниматься так много правами биологических родителей».

Миссией MTÜ Igale Lapsele Pere является обеспечение постоянной опеки и безопасности для детей, оставшихся без родительской заботы. В 2016 году в Эстонии насчитывались 138 приемных семей, в которых рос 191 ребенок. По словам Снайтх, самое важное, чтобы ребенок из проблемной семьи как можно быстрее попал в новую семью. Она припомнила один, особо запавший в душу случай, когда двухмесячный ребенок с проблемами сердца из семьи алкоголиков, который явно был приговорен к смерти, к счастью, очень быстро нашел себе приемную семью, в которой его на данный момент уже усыновили.

«Говорили, что у этого ребенка нет надежды на выживание, он должен очень быстро попасть на операцию. Теперь этому ребенку четыре года и никаких операций не потребовалось. После восьми месяцев жизни в приемной семье врачи признали его совершенно здоровым», - описала Снайтх. По ее словам, это свежий пример того, как если ребенок получает заботу, улучшается и его физическое состояние.

Снайтх считает, что каждый ребенок заслуживает семьи: «Как ни один человек не родился для того, чтобы жить в затворничестве. Мы все – социальные существа. Быстрое попадание в приемную семью важно именно потому, что ребенка забирают их плохой окружающей среды».

Она добавила, что проблема заключается в медлительности судов. Особенно важно, чтобы младенец сразу попал в безопасную семью, а позже можно было бы решать и юридические проблемы.

«Ребенок же не виноват в том, что его родители скатились по плоскости, его нельзя бесконечно таскать туда-сюда. Чем дольше ребенок растет в разбитой семье, тем более разбитым становится он сам. Рисунок поведения формируется в отношениях между ребенком и родителями. Если отношения нарушены и ребенок вырастает без определенных навыков. И если он когда-то сам создаст семью, он не сможет предложить постоянство и безопасность. В этом случае очень легко пойти по кривой, например, в алкоголизм. Никто же не рождается алкоголиком, или убийцей!»