Ученые обещают создать вакцину от стресса
11 июня 2018 г., 18:08
Ученые из Университета Колорадо приступили к разработке вакцины, которая поможет людям справиться со стрессами и защититься от них. Им уже удалось доказать, что инъекции пробиотика крайне полезны — они делают мозг устойчивым к стрессу и депрессии.
Исследователи уже провели испытания, использовав для этого грызунов. Эффект получился намного сильнее, чем этого ожидалось, пишет 7mednews.ru.
Специалисты считают, что сделанное открытие поможет им создать новую, высокоэффективную вакцину, которая будет справляться с недопущением посттравматического стрессового расстройства, тревоги и депрессии у людей.
Отмечается, что ранее учёные доказали: травмы, болезни или операции могут сделать головной мозг более чувствительным к стрессу.