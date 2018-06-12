Фармацевт учит матерей, как применять неизвестную науке гомеопатическую вакцину

В беседе с журналистом Тяхе заупрямилась и не пожелала объяснить, в чем заключается суть гомеопатического вакцинирования, от каких болезней оно должно защитить, и насколько сильна такая защита.

Но все же она сказала, что гомеопатическое вакцинирование не происходит как обычное вакцинирование, то есть речь не идет об уколе и традиционном средстве: пациент принимает гомеопатическую вакцину перорально.

Советник по эпидемиологии Департамента здоровья Кууло Кутсар прокомментировал ERR, что гомеопатическое вакцинирование – это неизвестное науке, в том числе, в медицинской области, понятие и деятельность.

«Исходя из принципов вакцинологии могу заметить: неизвестно, что такое гомеопатическая вакцина, гомеопатическое вакцинирование и формирующийся в результате них гомеопатический иммунитет, а также - от каких инфекционных заболеваний эти “вакцины“ формируют иммунную защиту», - отметил Кутсар.