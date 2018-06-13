Новый бандаж положит конец диабетическим язвам и сложным ранам

Как пишет Med Daily со ссылкой на Xinhua, это отличная новость для лиц с диабетическими язвами, которые трудно поддаются лечению и грозят ампутациями конечностей. Как показали исследования, бандаж затягивал диабетические раны на 33% быстрее аналогов, существующих на рынке. Новый бандаж подходит для использования на всех видах открытых ран. Его секрет в применении ламинина - это белок, содержащийся в большинстве тканей нашего тела, включая кожу. Он посылает сигналы клеткам, стимулируя их дифференциацию, миграцию и склеивание друг с другом.

Был выделен сегмент белка - A5G81 - длиной в 12 аминокислот. Он оказался критически важен для заживления ран. Ученые смогли воссоздать этот сегмент и вставить его в антиоксидантные молекулы, которые формируют каркас, позволяющий справиться с повреждением. Антиоксидантная природа подавляет воспаление. А основа, жидкость, активируемая теплом тела, вообще меняет представление о терапевтических повязках.