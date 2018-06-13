Завтра есть повод пойти и сдать кровь

Кампания Всемирной организации здоровья в этом году сосредоточена на том, что переливание продуктов крови и изготовленные лекарства из крови каждый год помогают спасти жизни миллионов людей, сообщил центр крови Северо-Эстонской региональной больницы. Это помогает страдающим опасными для жизни заболеваниями пациентам жить дольше, а также поддерживает комплексы медицинских и хирургических процедур. Это играет важную роль в спасении жизни матерей и новорожденных, а также в случае катастроф, спровоцированных природными катаклизмами и человеческой деятельностью.

Одна из возможностей помочь – сдать кровь. Регулярно жертвуя в качестве донора кровь, люди помогают центрам крови обеспечить запасы, которые в критической ситуации быстро и надежно помогут нуждающимся в помощи.

«Наличие достаточного количества безопасной для переливания крови нуждающимся в ней пациентам зависит от тех, кто ценит донорство и считает его частью здорового образа жизни»,- отметила старший врач центра крови доктор Эрна Саарнийт. По ее словам, приход людей, сдающих кровь в кризисных ситуациях, заслуживает огромной благодарности, но больше помощи будет от регулярной и постоянной сдачи крови.

Минимальный интервал между сдачей крови для мужчин составляет 60 дней, а для женщин – 90 дней. Регулярная сдача крови обеспечивает каждому донору проверку здоровья и отслеживание показателей здоровья, а также динамичную оценку результатов анализов, осуществляемых в лабораториях. Регулярная сдача крови максимально безопасна в отношении возбудителей вирусов, что является предпочтением, например, при выборе донорской крови при изготовлении компонентов крови для детей. Также доноров регулярно ждут на процедуры по жертвованию тромбоцитов и плазмы.

Сдача крови – это неоценимый подарок донора пациентам. Одна сдача крови поможет как минимум троим пациентам. Чаще всего в донорах нуждаются онкологические больные, пациенты со сложными операциями, а также те, кто страдает от анемии, кровотечений, тяжелых травм и многих других заболеваний, а также в случае опасных кровотечений при родах.

В Эстонии донорами являются 2,8 процента всего населения. С 2013 года количество доноров и потребность больниц в крови постепенно начали снижаться, но для того, чтобы и дальше получалось предотвращать кризисы, постоянно нужны как новые, так и опытные доноры – готовые помочь люди, для которых сдача крови хотя бы два раза в год – это стиль жизни.

В 2017 году в Эстонии 31 734 доноров сдали кровь 55 057 раз. Среднее количество сдач крови на одного донора было 1,7 раза, и этот показатель в последние годы остается стабильным. Впервые кровь в прошлом году сдали 5084 человека, составив 16 процентов от всех доноров. По помощи их крови в больницах перелили 68 676 доз компонентов крови для 14 495 пациентов.