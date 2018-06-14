Исследование: в медицине царит большое неравенство

- При прочтении обзора открывается неутешительная картина: врачи уходят на пенсию, пациенты едят, пока не заболеют, а качество лечения слабое. Неужели положение в медицине Эстонии настолько ужасно?

- В Эстонии очень многие вещи пошли хорошо, например, у нас самый быстрый в Европейском союзе рост ожидаемой продолжительности жизни.

- Да, мы стали жить дольше, но мы болеем.

- Проблема в том, что продолжительность жизни у нас увеличилась, но лишь четверть женщин и треть мужчин после 65 лет проживают оставшиеся годы здоровыми, остальные болеют или имеют ограничения по здоровью. Зависит еще и от того, с кем сравнивать – многие дела в других странах Балтии идут лучше, чем у нас.

- Что является самой большой проблемой здравоохранения Эстонии?

- Меня удивилj социально-экономическое неравенство. Разница в продолжительности жизни людей с высшим и более низким образованием – 14 лет. Это слишком большая разница.

- В обзоре использованы оценки людей своего здоровья, но это субъективно. Действительно ли у нас бедные – больные, а богатые живут здоровыми?

- Опыт других стран показывает, что этот субъективный ответ, по сути, является точной оценкой здоровья. Людям задают дополнительные вопросы, но и отсюда выходит это неравенство. Например, распространенность астмы или болезней сердца среди людей с низкими доходами больше.

- Но ведь болезни сердца – это во многом болезни стиля жизни.

- Они, конечно, связаны со стилем жизни, но тут одновременно есть как неравенство в здравоохранении, так и поведение самих людей. Например, среди мужчин с высшим образованием курят 15 процентов, а среди мужчин с более низким образованием – 30 процентов. Неравенство есть и в других странах, но там эта разница не настолько велика, как в Эстонии. Если другие страны могут снижать неравенство, сможем и мы.

- Что Эстонии нужно сделать для снижения неравенства? У нас же нет частного медицинского страхования, все должны получать одинаковое лечение.

- У нас у шести процентов людей нет медицинской страховки, у 11 процентов она не действовала 12 месяцев подряд. Так что у большого количества людей нет постоянной медицинской страховки. Конечно, незастрахованные люди получат неотложную помощь, но они не могут пойти к семейному врачу, который занимается диабетом или давлением крови, чтобы исключить более худшее развитие ситуации. Также они не получают льготы на лекарство.

- Но просто дать всем медицинскую страховку, этого недостаточно для того, чтобы исчезло неравенство между бедными и богатыми. Что государство, или, скорее, сами люди могли бы сделать, чтобы эта разница исчезла?

- Все начинается с ответственности людей. Человек, прежде всего, сам должен изменить свое поведение, но без поддерживающей окружающей среды это очень сложно сделать. Поддерживающая окружающая среда это значит, что нужны определенные регуляции, которые сейчас становились крайне непопулярными.