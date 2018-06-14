Исследование: в медицине царит большое неравенство

Государству нужно в срочном порядке начать заботиться о том, чтобы и бедные люди могли получить помощь, считает медицинский эксперт Трийн Хабихт, составившая анализ системы здравоохранения Эстонии. О сути проблем она рассказала Postimees.
- При прочтении обзора открывается неутешительная картина: врачи уходят на пенсию, пациенты едят, пока не заболеют, а качество лечения слабое. Неужели положение в медицине Эстонии настолько ужасно?
- В Эстонии очень многие вещи пошли хорошо, например, у нас самый быстрый в Европейском союзе рост ожидаемой продолжительности жизни.
- Да, мы стали жить дольше, но мы болеем.
- Проблема в том, что продолжительность жизни у нас увеличилась, но лишь четверть женщин и треть мужчин после 65 лет проживают оставшиеся годы здоровыми, остальные болеют или имеют ограничения по здоровью. Зависит еще и от того, с кем сравнивать – многие дела в других странах Балтии идут лучше, чем у нас.
- Что является самой большой проблемой здравоохранения Эстонии?
- Меня удивилj социально-экономическое неравенство. Разница в продолжительности жизни людей с высшим и более низким образованием – 14 лет. Это слишком большая разница.
- В обзоре использованы оценки людей своего здоровья, но это субъективно. Действительно ли у нас бедные – больные, а богатые живут здоровыми?
- Опыт других стран показывает, что этот субъективный ответ, по сути, является точной оценкой здоровья. Людям задают дополнительные вопросы, но и отсюда выходит это неравенство. Например, распространенность астмы или болезней сердца среди людей с низкими доходами больше.
- Но ведь болезни сердца – это во многом болезни стиля жизни.
- Они, конечно, связаны со стилем жизни, но тут одновременно есть как неравенство в здравоохранении, так и поведение самих людей. Например, среди мужчин с высшим образованием курят 15 процентов, а среди мужчин с более низким образованием – 30 процентов. Неравенство есть и в других странах, но там эта разница не настолько велика, как в Эстонии. Если другие страны могут снижать неравенство, сможем и мы.
- Что Эстонии нужно сделать для снижения неравенства? У нас же нет частного медицинского страхования, все должны получать одинаковое лечение.
- У нас у шести процентов людей нет медицинской страховки, у 11 процентов она не действовала 12 месяцев подряд. Так что у большого количества людей нет постоянной медицинской страховки. Конечно, незастрахованные люди получат неотложную помощь, но они не могут пойти к семейному врачу, который занимается диабетом или давлением крови, чтобы исключить более худшее развитие ситуации. Также они не получают льготы на лекарство.
- Но просто дать всем медицинскую страховку, этого недостаточно для того, чтобы исчезло неравенство между бедными и богатыми. Что государство, или, скорее, сами люди могли бы сделать, чтобы эта разница исчезла?
- Все начинается с ответственности людей. Человек, прежде всего, сам должен изменить свое поведение, но без поддерживающей окружающей среды это очень сложно сделать. Поддерживающая окружающая среда это значит, что нужны определенные регуляции, которые сейчас становились крайне непопулярными.
- Если я сейчас напишу, что государство должно сделать с поведением людей, то представляю, как возмутятся читатели: я должен есть столько сахара и пить столько дешевого пива, сколько я хочу. Государство, не вмешивайся в мою жизнь.
- Человеку нужно помочь сделать умный и здоровый выбор. Вопрос в том, является ли здоровый выбор самым простым. Задача государства не отдавать указания – не ешь больше булочки, а мне, как человеку, должно быть проще не есть эту булочку, если я знаю, что это не полезно.
- С алкоголем же сделали так, что повысили акцизы, цены поднялись и все начали ездить за пивом за границу. Те, кто пил много, стали пить ее больше.
- Это делается преимущественно в знак протеста, и очень жаль, что в знак протеста люди начинают больше пить. Это показывает, что одного метода недостаточно. Во-вторых, эта тема стала весьма эмоциональной. Применение комплексной политики в обществе, в котором много групп влияния, больше не проходит так просто, как это было 10-12 лет назад.
- До сих пор на тему здорового поведения в Эстонии говорили в большей степени о вреде курения и алкоголя, в вашем анализе указано, что все увеличивается количество людей, которые едят до тех пор, пока не заболеют. Что является большей проблемой в Эстонии – алкоголь или неправильное питание и связанные с ним болезни стиля жизни?
- Все важно. Государство не может сказать, что алкоголем мы больше не занимаемся, а питание нуждается в большем, чем прежде внимании. Может быть, налог на сахар испугал и вызвал реакцию, что осложняет работу по теме питания. Надеемся, что после выборов с этой темой пойдут дальше. Естественно, и у производителей должно оставаться какое-то время на адаптацию.
- Назовите три самые срочные темы здравоохранения Эстонии.
- Я жду объяснений, кто не имеет страховки в Эстонии, и почему у них ее нет. Я понимаю опасения, что если начать давать медицинскую страховку слишком просто, то люди перестанут платить налоги. В то же время, есть страны, где все имеют доступ к здравоохранению и платят налоги. Здравоохранение не должно выполнят работу Налогового департамента.
По-прежнему большой проблемой является самоответственность, она у нас слишком высока и особенно это касается тех, кто должен принимать много лекарств. Самоответственность связана и с неравенством. Доходит ли компенсация на лечение зубов до людей с низкими зарплатами? Тут нужно анализировать, как защитить тех, кто более всего уязвим.
В-третьих, нашей медицинской сети нужно видение, чтобы и медики, и пациенты понимали, какой будет система здравоохранения через 10 лет. Отсюда и молодые студенты-врачи получили бы ясность, каким будет их место в системе медицины, поскольку люди, которым нужна помощь врачей, есть и за пределами Тарту и Таллинна.
- Какие изменения мне как пациенту могут не понравиться, но с которыми в будущем мне придется смириться?
- Вероятнее всего, придется привыкнуть к тому, что вашими проблемами занимается не врач, а сестра или какой-то другой медицинский специалист. Они решат, нуждаетесь ли вы в помощи доктора. Это будет становиться все чаще. Уже сейчас, попав в отделение неотложной помощи, вас принимает не врач, а триаж (оценка состояния – ред.) делает сестра. Конечно, будет больше здравоохранения в дигитальном мире, и мы не должны будем общаться с медицинскими работниками, глядя друг другу в глаза. Э-консультации – это один пример. Врач-специалист дает оценку состоянию здоровья человека, но они друг друга не видят.
- Попадание на разговор к врачу станет люксовым.
- Я бы так не сказала. Мы занимаемся тем, чтобы количество врачей не снизилось. Конечно, проблема может возникнуть из-за того, что наши ожидания растут, и мы хотим больше ходить на прием к врачу.
- Как у пациента у меня возникло ощущение, что меня отправляют из больницы домой как можно быстрее. Из вашего анализа выясняется, что людей в больнице слишком много.
- В Эстонии людей госпитализируют по причинам, которых можно было бы избежать, если бы внебольничная помощь была лучше. Например, достаточно случаев, когда больницу можно было предотвратить, как у диабетиков, так и у людей с кровяным давлением.
- Таким образом, если центры здоровья начнут работать, то в Эстонии больше не потребуются больницы в каждом уездном центре?
- Это известная правда, что нам не нужно большое активное лечение в каждом уездном центре. Конечно, неотложная помощь на определенном уровне людям нужна 24/7.
Вероятнее всего, рядом с людьми должна находиться физиотерапия, амбулаторная помощь врача-специалиста. Конечно, выбор медицинских услуг зависит от размеров уезда, поскольку то, что разумно в случае 40 000 жителей, не нужно в уезде с 20 000 жителями.
Явно разумно делать определенные операции в расположенной рядом с домом больнице, но в будущем основными пациентами в уездных больницах станут пожилые люди, имеющие хронические болезни.
- Вы сказали, что одной из больших проблем эстонской медицины является старение семейных врачей.
- Не столько старение, сколько – достаточно ли мы их готовим?
- Молодой студент-врач сразу говорит, что он хочет лечить и не хочет быть предпринимателем. Должна ли Эстония отказаться от сегодняшней системы семейных врачей, которая превратила доктора в предпринимателя?
- Создание центров здоровья должно дать возможность, чтобы доктору больше не нужно было бы быть предпринимателем, поскольку, отправляясь учиться на медицинский факультет, у студента же не было цели стать предпринимателем.
Выдержки из анализа
- Одной из острых проблем здравоохранения Эстонии является нехватка медицинских работников, особенно семейных врачей и медсестер.
- В свете все больше страдающего от избыточного веса населения, специалисты по питанию и диетологи становятся все более важны.
- Доля людей, оценивающих свое здоровье как хорошее, в Эстонии одна из самых в Европе, а в оценках людей, имеющих большие и маленькие доходы, очень сильно различаются.
- В Эстонии самая высокая в ЕС неудовлетворенность потребности во врачебной помощи, что главным образом спровоцировано большим временем ожидания.
- Смертность в течение 30 дней после инфаркта сердца и инсульта в Эстонии одна из самых высоких в Европе.
- Эстонская система здравоохранения сравнительно эффективна – использование генерированных лекарств (препаратов, содержащих то же действующее вещество, что и оригинал, которые попадают на рынок после окончания патентного испытания оригинального лекарства – ред.) и доля дневной хирургии велики.
- Реальная потребность в лечении зубов значительно больше, чем может компенсировать государство.