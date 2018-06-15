Найден способ сохранить нервные клетки у больных рассеянным склерозом

Изучая особенности повреждения тканей у пациентов с рассеянным склерозом, исследователи выяснили, что нервные клетки при этом заболевании погибают именно от пироптоза, рассказывает Med Daily со ссылкой на Medical News Today. Обычно процесс пироптоза запускает молекула каспаза 1. Ученые попробовали заблокировать действие этой молекулы с помощью вещества VX-765.