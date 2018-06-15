Найден способ сохранить нервные клетки у больных рассеянным склерозом

Пироптоз - это программируемая смерть клетки, вызываемая молекулами, активирующими процесс воспаления. Этот механизм необходим организму для защиты от внутриклеточных инфекционных агентов. Но у пациентов с рассеянным склерозом пироптоз возникает в здоровых клетках нервной системы. Канадские специалисты нашли вещество, способное заблокировать развитие пироптоза.
Изучая особенности повреждения тканей у пациентов с рассеянным склерозом, исследователи выяснили, что нервные клетки при этом заболевании погибают именно от пироптоза, рассказывает Med Daily со ссылкой на Medical News Today. Обычно процесс пироптоза запускает молекула каспаза 1. Ученые попробовали заблокировать действие этой молекулы с помощью вещества VX-765.
Ингибировав каспазу 1, специалисты смогли остановить развитие пироптоза в нервных клетках. Препарат VX-765 нарушал цикл воспаления и сохранял нервные клетки в целости. Ранее лекарство VX-765 использовалось для лечения эпилепсии. Специалисты надеются, что их исследование позволит найти новые методы лечения рассеянного склероза.