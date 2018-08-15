Названа новая опасность недостаточного сна

В исследовании приняли участие 18 молодых людей, которые прошли обследование после нормального ночного сна и бессонницы, пишет lenta.ru. В каждом случае испытуемые на следующий день смотрели видеоролик, в котором человек с нейтральным выражением лица приближался к камере. Добровольцы должны были нажать кнопку, которая останавливала просмотр видео, в тот момент, когда они начинали испытывать психологический дискомфорт.

Оказалось, что участники после бессонной ночи нажимали кнопку гораздо раньше, чем в случае нормального сна. Кроме того, результаты сканирования мозга показали, что в мозге плохо отдохнувших испытуемых была задействована нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы. Другая область мозга, обеспечивающая социальные взаимодействия, наоборот, оказалась менее активной.