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Apple работает над созданием чипа, который будет следить за состоянием здоровья человека

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Смарт-часы Apple.

ФОТО: фирмы-производители

Корпорация Apple работает над созданием специализированного чипа, который может считывать информацию о здоровье человека. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на CNBC.

В вакансии Apple, размещенной 1 августа, говорится, что компания ищет инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнес-показателей». Из июньского списка вакансий следует, что компания надеется продолжить работу с оптическими датчиками. Такие, в частности, встроены в часы Apple, которые могут измерять частоту сердечных сокращений.

10 июля компания публиковала объявление о найме архитектора ASIC для новых датчиков и сенсорных систем для будущих продуктов Apple.

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