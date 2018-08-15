Apple работает над созданием чипа, который будет следить за состоянием здоровья человека
15 августа 2018, 10:24
Корпорация Apple работает над созданием специализированного чипа, который может считывать информацию о здоровье человека. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на CNBC.
В вакансии Apple, размещенной 1 августа, говорится, что компания ищет инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнес-показателей». Из июньского списка вакансий следует, что компания надеется продолжить работу с оптическими датчиками. Такие, в частности, встроены в часы Apple, которые могут измерять частоту сердечных сокращений.
10 июля компания публиковала объявление о найме архитектора ASIC для новых датчиков и сенсорных систем для будущих продуктов Apple.