Apple работает над созданием чипа, который будет следить за состоянием здоровья человека

В вакансии Apple, размещенной 1 августа, говорится, что компания ищет инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнес-показателей». Из июньского списка вакансий следует, что компания надеется продолжить работу с оптическими датчиками. Такие, в частности, встроены в часы Apple, которые могут измерять частоту сердечных сокращений.