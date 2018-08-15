Департамент: реклама геля Valgorect вводит людей в заблуждение

«Гель Valgorect, который, согласно рекламе, должен избавлять от выпирающих косточек на ногах, по данным регистра Департамента лекарств не имеет разрешения на продажу в Эстонии. Кроме того, в регистре работников здравоохранения нет информации о рекламирующих препарат Пеэтере Тынумаа и Эрике Тугла», - сказал руководитель отдела по надзору Департамента здоровья Михаил Музычин.

Департамент здоровья проконсультировался с Департаментом защиты прав потребителя о законности рекламирования геля в интернете. Департамент защиты прав потребителя пришел к выводу, что, хотя продукт предлагают на эстоноязычной веб-странице, речь не идет об эстонском интернет-магазине. «Домен зарегистрирован не в Эстонии, товар предлагает зарегистрированное в США предприятие Valgorect LLC», - пояснило ведомство.

Департамент подчеркивает, что к разным «чудо-продуктам» стоит относиться с осторожностью: «Например, в данном случае продавец на своей странице утверждает, что при продаже продукта применяется законодательство Европы и Эстонии, но споры решаются все-таки в суде той страны, где зарегистрирована фирма». Потребители должны учитывать, что эстонские и европейский службы не могут контролировать фирмы, зарегистрированные не в ЕС, и если человек пострадает, он, как в данном случае, должен будет обратиться в суд США.