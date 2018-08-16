15 способов избавления от мозолей в домашних условиях

Мозоли, как правило, не требуют медикаментозного лечения и походов к врачу. Избавиться от них можно при помощи рецептов народной медицины. О таких советах и пойдёт речь ниже.

Рецепт №1.

Кашица из сырого картофеля или лука позволит облегчить боль. Нужно нанести смесь на мозоль, зафиксировать бинтом или другой повязкой, оставив на ночь. На утро огрубевший участок станет намного мягче. После этого следует снять омертвевшую кожу мелкозернистой пемзой, но только крайне осторожно. Затем смажьте поврежденный участок жирным и питательным кремом.

Рецепт №2

Растение алоэ станет хорошим средством от огрубевшей кожи, натоптышей и мозолей на руках. Мякоть листьев алоэ необходимо держать на повреждённой коже не меньше суток, для этого закрепить пластырем. Затем удалить мозоль и нанести жирный крем. Процедуру необходимо повторять несколько дней подряд до тех пор, пока проблема не исчезнет.

Рецепт №3

Свежие мозоли можно лечить при помощи яичной скорлупы. Снимите белую плёнку с внутренней стороны яичной скорлупы, положите ее влажной стороной на мозоль и оставьте засыхать.

Рецепт №4

Ванночка с горячей водой может помочь в устранении мозоли. Держите ноги в воде пять-десять минут, а затем используйте пемзу или специальный скребок. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока мозоль не исчезнет.

Рецепт №5

Существуют специальные безрецептурные препараты и пластыри, которые помогают в лечении мозолей. Но будьте осторожны: в них может быть салициловая кислота, которая способна вызвать раздражение кожи или даже ожог.

Рецепт №6

Хвоя способна заживить кожу. Поэтому можно делайте хвойные ванночки от мозолей. После ванночки нанесите на повреждённую зону сосновую смолу, наложите повязку и наденьте носки или тканевые перчатки. Такое средство нужно держать одну ночь, а если есть возможность, то и сутки. Затем нужно промыть рану мыльным раствором и повторить процедуру. При грубых мозолях понадобится не меньше 10 таких процедур.

Рецепт №7

Свежие помидоры тоже можно использовать для устранения огрубевшей кожи при мозолях. Необходимо нарезать томаты на кружочки или слегка проварить, чтобы превратить в пюре. В любом случае это будет эффективно. Нанесите их на кожу на пару часов, зафиксировав с помощью повязки. Делайте процедуру пару-тройку раз в сутки.

Рецепт №8

Прополис нужно прикреплять к распаренным ногам и закреплять пластырем. Средство должно держаться на повреждённой коже на протяжении трёх дней. Затем необходимо снова повторить процедуру, и так до тех пор, пока проблема не устранится.

Рецепт №9