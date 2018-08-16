После отказа от курения вырастает риск заболеть диабетом

Многие слышали о том, что после отказа от курения люди набирают несколько килограмм лишнего веса. Однако новое исследование показало, что если бывшие курильщики не следят внимательно за своей талией, они сталкиваются с повышенным риском развития диабета второго типа, пишет Medikforum. Дело в том, что после отказа от сигарет люди меняют привычные табачные изделия на закуски, из-за чего риск возникновения диабета вырастает на 20%. К счастью, этот повышенный риск снижается через 7 лет после отказа от курения.

Предыдущие исследования также приходили к выводу о том, что прекратившие курить люди имеют повышенный риск развития диабета, но их авторы не смогли выяснить, почему так происходит. Теперь же ученые из Гарварда впервые показали прямую связь между закусками, которыми люди заменяют сигареты, прибавкой веса и диабетом. А это должно помочь отказавшимся от сигарет людям скорректировать свое питание и образ жизни, чтобы не столкнуться с неизлечимым метаболическим расстройством.