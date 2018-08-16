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Эксперт: польза чая – всего лишь слухи

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Чай.

ФОТО: Scanpix

Чай, который традиционно считается супернапитком, на самом деле не так полезен. По словам эксперта-натуропата Лизы Гай, полезного чая не существует в принципе. И данный напиток лучше заменить в рационе на травяные сборы, передает MedDaily со ссылкой на "Южный Федеральный".

Эксперт ссылается на недостаточную убедительность исследований, касающихся пользы чая. Зато доподлинно известно, что у лиц с анемией чай может снижать способность организма получать железо из продуктов питания. Плюс, горячий чай раздражает слизистую пищевода, что грозит развитием рака. С этой точки зрения, чай можно поставить рядом с алкоголем и табаком.

Гай признается: большинство проблем вызывают химические вещества, которыми пропитаны чайные пакетики и листья, а также соединения которые высвобождаются при заварке чая. Причем, она не делает различий между черным и зеленым чаем в вопросе пользы и вреда.

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