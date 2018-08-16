Эксперт: польза чая – всего лишь слухи

Чай, который традиционно считается супернапитком, на самом деле не так полезен. По словам эксперта-натуропата Лизы Гай, полезного чая не существует в принципе. И данный напиток лучше заменить в рационе на травяные сборы, передает MedDaily со ссылкой на "Южный Федеральный".