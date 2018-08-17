В глазу женщины нашли пропавшую 28 лет назад контактную линзу

Почти три десятка лет назад 14-летняя девочка, играя в бадминтон, получила травму – мяч угодил ей в лицо, в результате чего она потеряла контактную линзу. Как выяснил недавно, все это время линза находилась в глазу теперь уже 42-летней женщины, врачи нашли ее в кисте левого глаза, пишет Tervis со ссылкой на Live Science.