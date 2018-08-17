В глазу женщины нашли пропавшую 28 лет назад контактную линзу

Почти три десятка лет назад 14-летняя девочка, играя в бадминтон, получила травму – мяч угодил ей в лицо, в результате чего она потеряла контактную линзу. Как выяснил недавно, все это время линза находилась в глазу теперь уже 42-летней женщины, врачи нашли ее в кисте левого глаза, пишет Tervis со ссылкой на Live Science.
К врачу пациентка обратилась, поскольку левое веко воспалилось и опухло, это продолжалось полгода. Врач обнаружил небольшой бугорок под кожей пациентки, томография показала кисту размером 8×4×6 миллиметра, которую удалили хирургическим путем. Когда киста была удалена, врачи увидели контактную линзу. Пациентка вспомнила, что 28 лет назад линза исчезла в результате инцидента с мячом, после которого девочка больше никогда не носила твердые контактные линзы.