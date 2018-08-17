Семь правил здорового образа жизни

Мойтесь умеренное количество раз

Как это ни странно, но не принимайте душ слишком часто. Так вы можете лишить кожу полезных бактерий и масел, необходимых для красоты и здоровья кожи и волос. Например, если слишком часто мыть голову, то можно высушить кожу, из-за чего она будет производить больше масел и быстрее загрязняться. Также горячая вода способна уменьшить слой кожного сала, которое играет важнейшую роль в увлажнении кожи и предотвращает ранее старение. Кроме того, существует гипотеза, что слишком частый приём ванны или душа приводит в целом к ухудшению иммунитета человека. Из-за этого могут образоваться такие заболевания, как сахарный диабет, аллергия и астма. Тем людям, которые каждый день занимается спортом, рекомендуют принимать водные процедуры максимум раз в сутки.

Откажитесь от кофеина

Не стоит пить кофе, но обязательно готовьте его. Аромат этого напитка способен подарить человеку бодрость. Также известно, что кофеин не требуется с 8:00 до 9:00, но запахи помогут пробудиться. Кстати, кофеин содержится не только в кофе, но и других напитках, которые человек принимает чуть ли не каждый день: чай, кола, иные напитки. Не на всех кофеин влияет одинаково, но у большинства людей из-за него развивается привыкание. Отказ от вещества может проходить крайне болезненно. Однако это стоит сделать, чтобы подарить своему организму здоровье.

Дело в том, что отказ от кофеина поможет улучшить качество сна. Вы станете намного проще и быстрее засыпать, реже просыпаться в ночное время. Если вы совсем не можете без него, хотя бы откажитесь от кофе во второй половине дня, именно он влияет на человека плохо.

Ещё один плюс отказа от кофеина - ваше настроение перестанет прыгать от хорошего к плохому. Замечали ли вы, что без чашки кофе вы становитесь злым и раздражительным? Дело именно в этом напитке, отказавшись от которого вы перестанете так страдать.

Также уровень энергии у человека, не употребляющего кофеин, остаётся ровным на протяжении всего дня, регулярное потребление кофе приводит к тому, что в течение суток активность уменьшается, что и вызывает желание взбодрить себя чашкой кофе или чая.

И ещё одно достоинство - заниматься спортом в утреннее время станет проще. Проверьте и поймёте, в чём фишка.

Уделяйте внимание физической активности

На тренировках выбирайте аэробные упражнения. Они помогают зарядиться хорошим настроением, очистить голову от плохих мыслей и даже предотвратить когнитивные дисфункции. Перечислим основные плюсы физической активности для здоровья: