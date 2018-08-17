Ученые: здорового загара не существует

Женщины чаще посещают дерматологов, но меланома более распространена среди мужчин, отметила в передаче Patsiendiminutid радио Kuku преподаватель и научный руководитель Dermtest Рийна Халлик.
Нынешнее лето было очень солнечным, так что люди наслаждались теплой погодой в садах, на работе и на пляже. Витамин D получать нам необходимо, однако загар не должен быть елью пребывания на солнце, пишет портал Lemmik.
«Грустно смотреть, как люди идут на пляж или в солярий за коричневым загаром. Здорового загара не существует», - говорит Халлик. Она отметила, что многих молодых людей заставила серьезно отнестись к меланоме смерть рэпера Рево Йыгисалу, после которой число проверок здоровья резко выросло.
«Позитивно уже то, что 70% пациентов сами находят подозрительные родинки, изучая свое тело или своего партнера. Меланома – это агрессивная форма рака, но если ее рано обнаружить, на начальной или первой стадии, то вылечить ее дольно легко и в большинстве случаев человек выздоравливает – родинку вырезают, а пациент находится под наблюдением», - говорит специалист.
Зачастую люди не знают, какая родинка опасна. На самом деле есть некоторые подсказки, когда надо идти к врачу: если родинка не симметричная, если она начала расти и изменяться, края стали расщепляться, а также, если родинка стала разноцветной. И, конечно же, стоит обратиться к врачу, если на коже появилось новообразование, которому нет объяснения.