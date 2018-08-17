Ученые: здорового загара не существует

Нынешнее лето было очень солнечным, так что люди наслаждались теплой погодой в садах, на работе и на пляже. Витамин D получать нам необходимо, однако загар не должен быть елью пребывания на солнце, пишет портал Lemmik.

«Грустно смотреть, как люди идут на пляж или в солярий за коричневым загаром. Здорового загара не существует», - говорит Халлик. Она отметила, что многих молодых людей заставила серьезно отнестись к меланоме смерть рэпера Рево Йыгисалу, после которой число проверок здоровья резко выросло.

«Позитивно уже то, что 70% пациентов сами находят подозрительные родинки, изучая свое тело или своего партнера. Меланома – это агрессивная форма рака, но если ее рано обнаружить, на начальной или первой стадии, то вылечить ее дольно легко и в большинстве случаев человек выздоравливает – родинку вырезают, а пациент находится под наблюдением», - говорит специалист.