Сон в линзах может привести к слепоте

Санитарные ведомства умоляют американцев перестать спать с контактными линзами в глазах. Эта привычка может привести к появлению дырок в роговице.
Когда человека охватывает сонливость, и его веки наливаются свинцом, меньше всего хочется думать о том, чтобы вытащить из глаз контактные линзы, пишет Medikforum. Однако это то самое действие, которое необходимо для сохранения самого важного чувства в нашей жизни - зрения. Исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США доказали, что сон в контактных линзах в восемь раз увеличивает риск инфекций глаз. А с учётом того, что в США контактные линзы носят 45 млн американцев, это тем более важно, поскольку данные инфекции могут перманентно испортить зрение.
Приблизительно 75% американцев нуждаются в какой-либо коррекции зрения. Большинство придерживается старых добрых очков, а к помощи контактных линз прибегает не более 11%. Контактные линзы очень удобны, особенно для людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Но глаза являются очень деликатным органом, которому необходим правильный баланс кислорода и жидкостей, а также хорошее снабжение питательными веществами. Контактные линзы помогают человеку не перенапрягать глаза для того, чтобы лучше видеть. Однако они также сдавливают глазное яблоко, особенно если эти линзы носят слишком долго.
Без достаточного количества кислорода глаза уязвимы перед всеми бактериями, проживающими на коже или в полости рта, а также инфекциями. Обычно от них защищает слизистая оболочка или конъюнктива, но в отсутствие кислорода эта защитная система ослабевает, что и приводит к появлению небольших дырочек на поверхности роговицы, куда проникают болезнетворные организмы. Вот почему глазам нужно давать дышать кислородом, а это требует снятия контактных линз хотя бы на ночь.