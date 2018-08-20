Сон в линзах может привести к слепоте

Когда человека охватывает сонливость, и его веки наливаются свинцом, меньше всего хочется думать о том, чтобы вытащить из глаз контактные линзы, пишет Medikforum. Однако это то самое действие, которое необходимо для сохранения самого важного чувства в нашей жизни - зрения. Исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний США доказали, что сон в контактных линзах в восемь раз увеличивает риск инфекций глаз. А с учётом того, что в США контактные линзы носят 45 млн американцев, это тем более важно, поскольку данные инфекции могут перманентно испортить зрение.

Приблизительно 75% американцев нуждаются в какой-либо коррекции зрения. Большинство придерживается старых добрых очков, а к помощи контактных линз прибегает не более 11%. Контактные линзы очень удобны, особенно для людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Но глаза являются очень деликатным органом, которому необходим правильный баланс кислорода и жидкостей, а также хорошее снабжение питательными веществами. Контактные линзы помогают человеку не перенапрягать глаза для того, чтобы лучше видеть. Однако они также сдавливают глазное яблоко, особенно если эти линзы носят слишком долго.