Как победить грибковую инфекцию ногтей

Наиболее частой инфекцией ногтей является онихомикоз, пишет Medikforum. Данная инфекция распространяется и на другие ногти, она вызывает их отёки, воспаление и другие симптомы. Если вовремя не вылечить онихомикоз, то можно лишиться всего ногтя. Естественно, что лечение грибковых инфекций ногтей лучше проводить под руководством врачей, но существуют некоторые домашние средства, доказавшие свою эффективность, которые можно использовать дополнительно.

Начнём с масла чайного дерева, которое обладает противогрибковым и антисептическим воздействием. Это масло часто используется для лечения инфекций ногтей. Рекомендуется смешать масло чайного дерева с кокосовым маслом и наносить на поврежденный ноготь. Через несколько минут нужно протереть ноготь с помощью зубной щётки. Неплохой эффект дает уксус из яблочного сидра. Он обладает кислотным воздействием и убивает бактерии в ногтях. Необходимо смешать яблочный сидр и воду в равных пропорциях, для того, чтобы промокнуть ногти в этот раствор.