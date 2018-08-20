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Зубные врачи хотят взять надзор за коллегами под свой контроль

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Стоматолог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Эстонский союз зубных врачей хочет стать общественно-правовой палатой, которая переняла бы у Департамента здоровья функцию надзора за деятельностью стоматологов, пишет Postimees.

В СМИ регулярно появляется информация о некачественных услугах зубных врачей, от которых страдают пациенты. В этой связи Департамент здоровья заявлял, что для осуществления надзора у ведомства отсутствуют средства, возможности и знания, сообщает союз. Как отмечает союз, во многих странах актуально разделение ресурсов в области надзора, в то же время, послабления в сфере контроля за качеством медицинских услуг – плохое решение, из-за которого страдают пациенты.

Союз направил в Минсоцдел письмо, в котором отмечает, что создаваемая в Эстонии Палата зубных врачей продолжит работу Союза зубных врачей и в дополнение к ней возьмет на себя ответственность в части ведения регистра и надзора.

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