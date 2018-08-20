Зубные врачи хотят взять надзор за коллегами под свой контроль

В СМИ регулярно появляется информация о некачественных услугах зубных врачей, от которых страдают пациенты. В этой связи Департамент здоровья заявлял, что для осуществления надзора у ведомства отсутствуют средства, возможности и знания, сообщает союз. Как отмечает союз, во многих странах актуально разделение ресурсов в области надзора, в то же время, послабления в сфере контроля за качеством медицинских услуг – плохое решение, из-за которого страдают пациенты.