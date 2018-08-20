Подросток пережил прямое попадание молнии

Джозайя прогуливался в парке в городе Эль Мираж в штате Аризона 8 августа вместе с другом. Мальчики решили покататься на скейтборде, когда в Джозайю неожиданно ударила молния. Свидетели этого инцидента описали, как в ребёнка влетел сноп оранжевого цвета, из-за которого он неожиданно пролетел в воздухе и упал на спину. При этом сам Джозайя, описывая случившееся, смог вспомнить только небольшое «столкновение с чем-то горячим», после чего он уже ничего не помнил. Зато мальчик вновь поблагодарил прохожего по имени Кори, который бросился на помощь и провёл сердечно-легочную реанимацию, вернувшись к жизни.

"Теперь я стараюсь жить еще более насыщенно, поскольку хорошо понял, что моя жизнь может оборваться в любую минуту, - рассказал Джозайя. - Кори помог мне выжить, если бы его не было рядом, то я бы не сидел сегодня здесь с вами. Мне рассказывали, насколько редко происходят удары молнии в человека, так что я являюсь чем-то уникальным. Не могу сказать, что сильно опечален по поводу случившегося, но мне бы не хотелось вновь столкнуться с этим феноменом".