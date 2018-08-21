Родители сильно недооценивают необходимость делать школьникам прививки

До поступления в первый класс ребенок должен, согласно государственной программе иммунизации, получить вакцину от четырех болезней: дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Ребенка можно вакцинировать только с согласия родителей, которое все чаще не удается получить.

«В сфере вакцинирования детей и школьников перед семейными врачами и школьными медсестрами стоят серьезные вызовы», - сказала член правления Tallinna Koolitervishoiu SA Валентина Хазинская. По ее словам, количество привитых детей в последнее время упало ниже уровня, рекомендуемого ВОЗ, и эта тенденция распространяется по всей Европе. У этого явления есть несколько причин. «Если говорить о настроениях родителей, то чаще всего причиной отказа становится страх, что вакцины сомнительные, у них могут быть побочные эффекты, они опаснее, чем сами болезни», - говорит Хазинская. Она добавила, что зачастую люди считают, что прививки содержат опасные вещества и вызывают аутизм и другие тяжелые заболевания. Значительная часть людей, отказавшихся от вакцинации, уверены, что их ребенок не заболеет, потому что распространенность заболеваний низкая, так что и нагружать иммунную систему ребенка не надо.

Эту информацию подтвердила и главный специалист отдела инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Филиппова. «Считают, что грипп, например, легкая болезнь; вероятность заразиться гепатитом В почти отсутствует; дифтерии больше нет. Корью и краснухой, которые считают относительно легкими болезнями, а также коклюшем, стоит переболеть, чтобы получить пожизненный иммунитет», - перечислила специалист.

Школьная медсестра с большим опытом работы Зинаида Кендра рассказала изданию, что немногие родители сталкивались с теми болезнями, которые предотвращает вакцинация, осложнениями после них или смертельным исходом: именно по этой причине так легко распространяется неправильное понимание необходимости вакцинирования.

По сравнению с тем, что было раньше, вспышки инфекционных болезней сейчас гораздо менее заметны, однако, чем больше родителей решает не прививать своих детей, тем более серьезными будут становиться эпидемии, и тем больше детей от них пострадает.

«Болезни никуда не пропали, и некоторые уже забытые инфекции начали возвращаться. Кроме того, люди стали чаще путешествовать по странам, в которых эти болезни распространены», - сказала медсестра.

«Часть родителей откладывает вакцинацию своих детей на более поздний срок. Это неразумно, поскольку до получения прививки ребенок остается беззащитным перед инфекцией», - сказала главврач центра семейных врачей Виймси Криста Каарлып. По ее словам, родители часто боятся, что прививка ослабит организм ребенка и сделает его восприимчивым к другим болезням.

«Считается, что иммунитет ребенка очень слаб, а вакцины содержат опасные вещества. Когда ребенок рождается, в первый же день своей жизни он сталкивается с миллионами микробов, кстати, один микроб влияет на иммунную систему ребенка примерно 200-6000 антигенами, так что нет оснований считать, будто вакцины перегружают иммунную систему детей», - сказала врач.

По оценке семейных врачей, единичные случаи побочных эффектов даже близко не сопоставимы с тем ущербом, который может нанести болезнь, от которой эта прививка защищает. Самый серьезный побочный эффект от вакцины – это опасная для жизни аллергическая реакция, которая возникает у одного человека из миллиона и легко лечится уколом адреналина. Поэтому рекомендуется оставаться в медучреждении в течение 15 минут после прививки.