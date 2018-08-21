Неврологи узнали, к каким последствиям приводят преждевременные роды

Так как мозжечок, отвечающий за координацию движений и мышечную память, максимально активно растет у плода в последний триместр беременности, преждевременные роды способны затормозить его работу, пишет MedDaily со ссылкой на Rambler.

Выводы подкреплены экспериментами с грызунами. Две группы мышат, нормальная и "гипоксическая", тренировались ходить по полностью автоматизированному "полигону", который сам показывал, сколько мышонку требуется времени на то, чтобы сделать очередное движение. Контрольная группа всегда быстрее "гипоксической" выучивалась автоматически преодолевать препятствие.