Европа страдает от кори: заболело рекордное число людей

За последние полгода по данным ВОЗ в Европе корью заразились более 41 000 человек, что заметно превышает количество случаев заражения в последние несколько лет, пишет портал Tervis. Так, например, в период с 2010 по 2017 год больше всего людей заболели в прошлом году – 23 927 человек, а меньше всего – в 2016 году, всего 5273 случая. Кроме того, в 2018 году зарегистрировано 37 случаев смерти от кори.

«После низкого уровня заболеваемости 2016 года в нынешнем году мы наблюдаем драматичный рост числа зараженных и вспышки болезни. Мы призываем страны Европы применять комплексные методы, чтобы остановить распространение заболевания. Хорошее здоровье начинается с иммунизации, и до того момента, пока мы не сумеем ликвидировать болезнь, мы не сможем и продолжить выполнять цели программы развития», - сказала руководитель европейского региона ВОЗ Сюзанна Якаб.

В 2018 году более тысячи случаев заражения зарегистрированы в нескольких странах: Франции, Грузии, России, Греции, Италии, Сербии и Украине. Самое больше число заболевших зарегистрировано на Украине – 23 000 человек, что составляет более половины всех случаев в Европе. Смерть от осложнений чаще всего регистрировали в Сербии – 14 случаев.

На данный момент 43 страны европейского региона смогли взять под контроль распространение кори, и 42 страны контролируют ситуацию с заболеваемостью краснухой. Заболеваемость корью распространилась и в тех странах, которые ранее были объявлены свободными от этой болезни.