Беременные борются с токсикозом при помощи марихуаны

Американские медики бьют тревогу: все больше беременных женщин используют марихуану для борьбы с симптомами токсикоза (тошнотой), передает MedDaily со ссылкой на Live Science. Так, женщины, страдающие от сильной тошноты и рвоты в первый триместр беременности, в четыре раза чаще остальных обращаются к растительному наркотику. Тошнота и рвота умеренного характера повышают риск употребления марихуаны почти в два раза.