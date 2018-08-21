Стоит ли в Эстонии бояться нового гигантского клеща, который переносит опасное заболевание?

По оценке Мартина, информация, появившаяся на DW и распространившаяся затем в эстонских СМИ, несколько преувеличена, и жителям Эстонии не стоит впадать в панику из-за суперклещей, пишет Postimees.

«Давно известно, что эти клещи, очевидно, подразумевается вид Hyalomma marginatum, который, кстати, распространен в Северной Африке и на юге Европы, переносятся с перелетными птицами с зоны своего распространения и дальше на север. В научной литературе описаны случаи, когда их и раньше находили в Германии», - пояснил Мартин. Наличие этих клещей также установлено, например, на Украине и в Финляндии.

Переносчиками клещей являются каменки, славки, камышовки и горихвостки - птицы с очень разным образом жизни. Мартин отметил, что речь идет о животном, которое входит в группу клещей с твердой оболочкой вместе с известными и в Эстонии таежным и собачьим клещами.

«В отличие от наших видов, которые пассивно ждут своего хозяина, эти клещи сами активно ищут хозяина и могут преодолевать расстояния до пятисот метров. Распространение этих клещей так далеко от места своего обитания связано с их длинным периодом контакта с хозяином, они могут питаться до 30 дней. В отличие от наших клещей, которым требуется смена трех хозяев, личинки и нимфы этого вида живут на одном носителе и не меняют его. Если клещ прикрепляется к перелетной птице, то ясно, что она успеет долететь до места, где она живет летом», - пояснил энтомолог.

Эстонский климат с его обычно прохладным и влажным летом не подходит для того, чтобы личинки клеща смогли здесь развиваться. Но если бы у нас было несколько таких же жарких лет, как лето в этом году, то их появление здесь стало бы возможным.

«Взрослый клещ вытерпит и низкие температуры, предположительно, даже до -20 градусов. Но все же наши зимы достаточно холодны, чтобы эти клещи не начали у нас сейчас распространяться», - сказал Мартин. Также вероятность распространения мала оттого, что клещ предпочитает засушливые зоны, степи, саванны и сухие склоны гор, в лесах ему жить не нравится.

Заболевание, которое переносит такой клещ, по словам Мартина, действительно серьезное. Клещи распространяют крымско-конголезскую геморрагическую лихорадку, но в зонах распространения клещей эта болезнь давно известна. «Люди, которые ездят на юг, тоже могут заразиться, но это, скорее, теоретическая возможность. Если учесть, сколько людей у нас ездит в южную Европу, на Балканы, в Африку, в Турцию, то не особо слышно, что там они подхватили клещевую инфекцию», - заметил энтомолог.

Опасность заражения выше, скорее, в том случае, если человек соприкасается с домашними животными, которые пасутся на пастбищах.