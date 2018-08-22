Вопрос читателя: нужно ли снизить нагрузку на работе, если от нее у меня болят руки?

Отвечает специалист Трудовой инспекции Индрек Ави:

Восстановление трудоспособности после заболеваний костей и мышц, связанных с избыточной нагрузкой, должно быть результатом сотрудничества врачей, физиотерапевта и работодателя. Нагрузка должна увеличиваться постепенно, при этом в случае слишком сильной нагрузки заболевание может вернуться.

Работодатель обязан временно или на постоянной основе перевести работника на более легкую работу или временно облегчить условия его работы по требованию работника и решению врача. Таким образом, работник имеет право требовать снижения нагрузки.

Если изменения не принесут работодателю непропорционально больших расходов и предложение другой работы возможно, то работодатель должен ее работнику предложить, при необходимости провести обучение, приспособить рабочее место или изменить условия работы. Поможет в этом специалист по рабочей среде, если он есть на предприятии, а также специалист в области здравоохранения.