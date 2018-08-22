Вопрос читателя: нужно ли снизить нагрузку на работе, если от нее у меня болят руки?

«Я несколько раз брал больничный лист в связи с воспалением локтевых суставов, которое, по словам врача, вызвано слишком сильной нагрузкой на руки во время работы. Врач сказал, что после лечения мне нужно снизить нагрузку на руки, иначе болезнь вернется. Обязан ли работодатель пойти мне навстречу?», - спрашивает читатель портала Tervis.
Отвечает специалист Трудовой инспекции Индрек Ави:
Восстановление трудоспособности после заболеваний костей и мышц, связанных с избыточной нагрузкой, должно быть результатом сотрудничества врачей, физиотерапевта и работодателя. Нагрузка должна увеличиваться постепенно, при этом в случае слишком сильной нагрузки заболевание может вернуться.
Работодатель обязан временно или на постоянной основе перевести работника на более легкую работу или временно облегчить условия его работы по требованию работника и решению врача. Таким образом, работник имеет право требовать снижения нагрузки.
Если изменения не принесут работодателю непропорционально больших расходов и предложение другой работы возможно, то работодатель должен ее работнику предложить, при необходимости провести обучение, приспособить рабочее место или изменить условия работы. Поможет в этом специалист по рабочей среде, если он есть на предприятии, а также специалист в области здравоохранения.
Согласно законодательству, работодатель должен сделать рабочее место как можно более удобным, чтобы избежать лишней нагрузки на работника. Если такое желание есть, то и возможность для сотрудничества отыщется.