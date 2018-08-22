Жизнь жертв тяжелого рака яичников продлят лекарства

По крайней мере, такой вывод можно сделать по результатам предварительной стадии клинических исследований, пишет Medikforum. А это значит, что у тяжелых пациентов появятся дополнительные месяцы жизни. Британские исследователи называют данные результаты многообещающими. В ходе исследования они давали женщинам два лекарства для химиотерапии - вистусертиб и паклитаксел. Комбинированное лечение применялось на поздних стадиях рака, демонстрирующих резистентность к современным методам лечения.

Хотя были проведены только ранние этапы исследования, на которых не проверялась безопасность лекарства, по их результатам уже можно сказать, что до половины пациентов с раком яичников и 35% жертв рака легких добились уменьшение размера своих опухолей не менее чем на треть. Кроме того, комбинация этих лекарств останавливала рост опухолей, приблизительно, на 5,8 месяцев. В целом, сочетание лекарств проверили на 25 женщинах, имевших агрессивный серозный рак яичников и 40 пациентах со сквамозной немелкоклеточной опухолью легких.