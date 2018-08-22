От рождения больного ребенка застраховаться невозможно, но все же есть один тест

Как найти иголку в стоге сена

Кристийна Рулль, гинеколог

По данным Эстонского медицинского регистра родов, в прошлом году в Эстонии было 13 675 родов. Это означает, что как минимум столько же было и беременностей.

Всем беременным, которые приходят на прием к врачу или акушерке в первом триметре, предлагается обследование на посев для выявления самых распространенных в Эстонии хромосомных аномалий и тяжелых аномалий развития.

В него входят УЗИ вместе с измерением непрозрачности зоны затылка, а также обозначение двух хромосом в серуме крови. Кроме того, уточняются параметры беременной и данные об иных заболеваниях. Если в результате обследования будет выявлен риск хромосомных аномалий, прежде всего, синдрома Дауна больше 1:1000, беременной будет предложено дополнительное УЗИ-обследование, а при необходимости, и инвазивный тест, для которого анализ берется прямо из околоплодных вод, или из плаценты. Инвазивный тест дает окончательный диагноз.

Примерно у трети беременных тест на посев оказывается положительным, и таким беременным предлагают инвазивный тест. Но у этой процедуры есть свои риски. 0,1-0,2 процента беременностей прерываются. Помочь может NIPT-тест, то есть берущийся из анализа крови генетический тест может дать более точную оценку риска хромосомной аномалии.

Если в результате этого теста выяснится, что риск невелик, нет надобности делать и инвазивный тест. Если результат NIPT-теста окажется выше определенного уровня, для подтверждения диагноза будет предложен инвазивный метод. Сейчас во время исследований первого триместра выявляются 90-95 процентов плодов с синдромом Дауна. При помощи NIPT-теста мы могли бы выявлять до 99,9 процентов плодов с синдромом Дауна. Это главное предпочтение NIPT-теста.

Несколько лет назад пробы околоплодных вод брали у всех беременных, чей возраст был больше 35 лет. Сегодня 21 процент всех беременных в возрасте 35 и больше лет, и делать всем инвазивные тесты неразумно. Именно применение современных тестов на посев сократило количество инвазивных процедур – сейчас инвазивное обследование проходят до пяти процентов беременных.

Цель применения NIPT – еще более точно выбирать именно тех беременных, которые нуждаются в инвазивном тесте. Наш прежний опыт с этими тестами был обнадеживающим, но они стоят от 380 до 600 евро за один тест, и многим беременных это не под силу.

Мы подали ходатайство Больничной кассе, чтобы получить финансирование для осуществления NIPT для тех беременных, у которых исходящий из теста посева риск был больше обычного, поскольку именно в случае таких женщин мы взвешивает: делать инвазивное обследование, или нет. Положительного ответа от Больничной кассы пока нет. На помощь пришел Детский фонд. На медицинском рынке почти десять фирм, предлагающих NIPT-тесты, речь идет об очень быстро развивающейся области. Разработанный центром развития NIPTIFY – один из них.

Поскольку речь идет о недавно вышедшем на рынок тесте, мы еще не можем говорить о своем опыте. Является ли наш местный тест Центра развития технологий здоровья по своей чувствительности и специфичности сравнимым с теми, что были рынке раньше, сейчас мы сказать не можем. Это же тест, который ищет иголку в стоге сена. Поскольку случаи ложнонегативных и ложнопозивных результатов возникают редко, составление выводов и предоставление сравнительных денных требует значительного количества времени, и большего количества протестированных беременных. Но мы настроены оптимистично.

Гинеколог Клиники Тартуского университета Кристийна Рулль. Андрес Теннус/Tartu Ülikool

Трисомии