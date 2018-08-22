От рождения больного ребенка застраховаться невозможно, но все же есть один тест

Специалист генной лаборатории Центра развития технологий здоровья Кадри Реккер с нетерпением ждет возвращения тестовых комплектов, которые на прошлой неделе разослали из Тарту по больницам Эстонии. Анализ части проб крови она уже сделала, часть работы еще впереди, пишет Tartu Postimees.
Речь идет о неинвазивном ДНК-исследовании плода, для которого нужно 10 мл венозной крови матери. Этот тест известен как NIPT-тест, благодаря которому можно на ранней стадии беременности выявить риск синдромов Дауна, Эдвардса и Патау. Аббревиатура исходит из англоязычного non-invasive prenatal testing.
Новость тут в том, что до сих пор заказанные в Эстонии NIPT-тесты анализировали за границей. Теперь тартуские ученые: профессор Андрес Салуметс и руководитель по развитию генных тестов Каарел Крючков пообещали, что уже в сентябре они выведут на рынок свою медицинскую услугу, а значит, беременная женщина сможет сдавать кровь у своего врач и ответ получит у него же, а весь высокотехнологичный анализ хромосомных заболеваний будет проходить в генной лаборатории на тартуской улице Тийги.
Ученые центра называют свой тест NIPTIFY.
Пробная неделя
На прошлой неделе в генной лаборатории прошел настоящий экзамен.
Гинекологи пярнуской, выруской, нарвской, курессаареской, таллиннских и тартуских больниц и клиник получили в свое распоряжение 24 тестовых комплекта, чтобы бесплатно раздать их своим пациенткам.
А то же время генная лаборатория получила возможность испытать логистику из разных уголков Эстонии, начиная с того, как стеклянные пробирки переживут транспорт и, заканчивая тем, как лаборант сможет составить рапорт по полученным данным в режиме текущего времени, который сможет прочесть врач.
По словам руководителя по развитию генных тестов Каареля Крючкова, предпочтение NIPTIFY аналогичным NIPT-тестам, проводящимся за границей, заключается в том, что тест доступен каждой беременной, вне зависимости от того, в каком регионе Эстонии она живет.
«Наша цель – сделать жизнь беременной удобнее. Чтобы она могла общаться только со своей акушеркой или врачом, а также сдать анализ крови, нужный для ДНК-тест плода, в правильное время в той же клинике, где она стоит на учете. Чтобы ей не пришлось из-за теста ехать в Таллинн или в Тарту», - сказал Крючков.
Также, по его словам, важно, чтобы анализ крови проходил здесь же в Эстонии, а используемое программное обеспечение было создано эстонскими учеными, поскольку покупка тех же программ за рубежом несет с собой выплату солидных плат за лицензии.
«Мы можем запустить в работу свою бизнес-модель таким образом, чтобы круг получателей прибыли был маленьким, что снижает и цены на тест», - сказал он.
Говоря о ценах, Крючков пообещал, что с 17 сентября, когда генная лаборатория Центра развития технологий здоровья откроется, цена теста-NIPTIFY составит 150 евро.
«Когда льготная кампания закончится, то цена останется в пределах 250 евро, что на половину дешевле, чем у большинства зарубежных конкурентов, - сказал он. – Нужно признать, что в каком-то смысле мы плохие бизнесмены, мы, прежде всего, ученые с чувством миссии. Для нас большее количество тестов важнее, чем прямая прибыль. А прибыль мы направим на дальнейшую научную деятельность».
Три года работы
Работу над тестом NIPTIFY ученые центра и Тартуского университета начали в 2015 году.
В начале 2018 года у них была готова научная статья, описывающая новое программное обеспечение. В контрольную группу пациентов входили 426 беременных. Были найдены 20 трисомий.
По словам Крючкова, их тест обнаружил в контрольной группе все трисомии, и они могли бы сказать, что точность теста NIPTIFY составляет 100 процентов: «Но никогда же не знаешь, когда появится этот первый «ляп», и вероятнее всего это можно произойти с плодом, у которого часть клеток с трисомией, а часть – здоровые, то есть который является мозаичным». Поэтому в случае своего теста мы говорим не о сто-, а скорее почти стопроцентной точности. Обнаружение мозаичного плода – это слабое звено не только NIPTIFY, но и всех других NIPT-тестов».
То, что сданная на тесты NIPTIFY кровь беременных остается в Эстонии, с точки зрения Крючкова, крайне важно в плане будущего. Наличие такого материала в целом является предпосылкой для того, чтобы в будущем можно было разработать еще более точные тесты, и дать толчок для развития эстонской биомедицины в целом.
Кто те беременные, которые безусловно нуждаются в NIPT или NIPTIFY тестах?
По словам Крючкова, жизнь показала, что предлагаемое Больничной кассой в первый триместр обследование посева не отсеивает все хромосомные аномалии: «Чем старше женщина, тем больше вероятность рождения ребенка с хромосомными болезнями. Но если смотреть на возраст рожениц, то он увеличивается. В то же время и молодые женщины не застрахованы от рождения больного ребенка. Поэтому, мой совет, чтобы этот тест могли сделать все беременные».
Генетик согласен
Генетик центра генетики Клиники Тартуского университета Тийа Рейманд, прежде всего, указана на то, что NIPT-тест отсеивает только три самые частые, проявляющиеся до рождения хромосомные болезни. В то же время, она подтвердила, что NIPT-тест в плане хромосомных болезней действительно намного точнее проводимых сейчас Больничной кассой комбинированных обследований первого триместра, которые делаются на основании серума крови матери и ультра-звукового обследования.
Но как в случае положительного ответа после обследования Больничной кассы, так и NIPT-теста, беременным предлагают все же инвазивное обследование, при котором анализ берется напрямую из околоплодных вод, или из плаценты, что создает небольшую угрозу протеканию беременности.
«Так что NIPT-тест, это тоже обследование на посев, а не средство диагностики, - сказала Рейманд. – Действительно ли плоду угрожает какое-то тяжелое хромосомное заболевание, или нет, можно узнать лишь в ходе инвазивного вмешательства».
В прошлом году во время обследований на посев Больничной кассы были выявлены почти 400 положительных случаев, что составляет примерно треть всех беременностей. По словам Тийи Рейманд, именно для этих женщин NIPT-тест важен. А также для тех, чей ответ обследования оказался пограничным, и тех, в чьих семьях у предыдущего ребенка была выявлена одна из трех трисомий. Таких случаев хватает.
«Если подумать о том, что в прошлом году у нас родился один ребенок с синдромом Дауна, ответ матери которого по обследованию на посев был совершенно в порядке, то в идеале NIPT-тест могли бы проходить все беременные, - считает Рейманд. – Некоторые страны, у которых есть свои технологии, могут это себе позволить».
Детский фонд пришел на помощь
По словам Тийи Рейманд, за два последних года эстонская Больничная касса отклонила два ходатайства о финансировании покупки NIPT-теста для конкретных беременных.
Сама клиника продает NIPT-тест пациентам по цене, по которой она сама покупает его за границей, то есть за 360 евро. Далеко не каждая беременная может позволить себе такую покупку. Но именно NIPT-тест может уберечь мать от стресса и угрозы прерывания беременности, поскольку и в пограничных случаях он помогает тем беременным, которым на самом деле инвазивная процедура не нужна.
«Начиная с Дня защиты детей в этом году, Детский фонд Клиники Тартуского университета взял на себя обязанность поддерживать покупку NIPT-теста именно для таких матерей, - добавила Рейманд. – Таким решением детский фонд поднял эту тему в обществе, и мы очень надеемся, что в один прекрасный день Эстонская Больничная касса возьмет эту обязанность на себя».
К новостям тартуских ученых о NIPTIFY Тийа Рейманд относится положительно.
«Почти во всех Северных странах есть свои внутригосударственные тесты, - отметила она. – Я, конечно, хочу прочесть результаты научной работы центра развития и надеюсь, что они раздадут инфолистки пациентам, в которых они объяснят, по какой методике они работают, и что этот тест даст и не даст. Наши пациенты очень информированы и хотят знать о каждой новой вещи как можно больше».
Как найти иголку в стоге сена
Кристийна Рулль, гинеколог
По данным Эстонского медицинского регистра родов, в прошлом году в Эстонии было 13 675 родов. Это означает, что как минимум столько же было и беременностей.
Всем беременным, которые приходят на прием к врачу или акушерке в первом триметре, предлагается обследование на посев для выявления самых распространенных в Эстонии хромосомных аномалий и тяжелых аномалий развития.
В него входят УЗИ вместе с измерением непрозрачности зоны затылка, а также обозначение двух хромосом в серуме крови. Кроме того, уточняются параметры беременной и данные об иных заболеваниях. Если в результате обследования будет выявлен риск хромосомных аномалий, прежде всего, синдрома Дауна больше 1:1000, беременной будет предложено дополнительное УЗИ-обследование, а при необходимости, и инвазивный тест, для которого анализ берется прямо из околоплодных вод, или из плаценты. Инвазивный тест дает окончательный диагноз.
Примерно у трети беременных тест на посев оказывается положительным, и таким беременным предлагают инвазивный тест. Но у этой процедуры есть свои риски. 0,1-0,2 процента беременностей прерываются. Помочь может NIPT-тест, то есть берущийся из анализа крови генетический тест может дать более точную оценку риска хромосомной аномалии.
Если в результате этого теста выяснится, что риск невелик, нет надобности делать и инвазивный тест. Если результат NIPT-теста окажется выше определенного уровня, для подтверждения диагноза будет предложен инвазивный метод. Сейчас во время исследований первого триместра выявляются 90-95 процентов плодов с синдромом Дауна. При помощи NIPT-теста мы могли бы выявлять до 99,9 процентов плодов с синдромом Дауна. Это главное предпочтение NIPT-теста.
Несколько лет назад пробы околоплодных вод брали у всех беременных, чей возраст был больше 35 лет. Сегодня 21 процент всех беременных в возрасте 35 и больше лет, и делать всем инвазивные тесты неразумно. Именно применение современных тестов на посев сократило количество инвазивных процедур – сейчас инвазивное обследование проходят до пяти процентов беременных.
Цель применения NIPT – еще более точно выбирать именно тех беременных, которые нуждаются в инвазивном тесте. Наш прежний опыт с этими тестами был обнадеживающим, но они стоят от 380 до 600 евро за один тест, и многим беременных это не под силу.
Мы подали ходатайство Больничной кассе, чтобы получить финансирование для осуществления NIPT для тех беременных, у которых исходящий из теста посева риск был больше обычного, поскольку именно в случае таких женщин мы взвешивает: делать инвазивное обследование, или нет. Положительного ответа от Больничной кассы пока нет. На помощь пришел Детский фонд. На медицинском рынке почти десять фирм, предлагающих NIPT-тесты, речь идет об очень быстро развивающейся области. Разработанный центром развития NIPTIFY – один из них.
Поскольку речь идет о недавно вышедшем на рынок тесте, мы еще не можем говорить о своем опыте. Является ли наш местный тест Центра развития технологий здоровья по своей чувствительности и специфичности сравнимым с теми, что были рынке раньше, сейчас мы сказать не можем. Это же тест, который ищет иголку в стоге сена. Поскольку случаи ложнонегативных и ложнопозивных результатов возникают редко, составление выводов и предоставление сравнительных денных требует значительного количества времени, и большего количества протестированных беременных. Но мы настроены оптимистично.
Гинеколог Клиники Тартуского университета Кристийна Рулль.
Андрес Теннус/Tartu Ülikool
Трисомии
- Самыми распространенными трисомиями являются синдромы Дауна, Эдвардса и Патау. Это означает, что у плода на одну хромосому больше, чем у здорового человека.
- Трисомии вызывают проблемы развития – интеллектуальное отклонение и различные патологии органов.