Жители Сааремаа за лечением от рака вынуждены ездить в Таллинн

Член правления Сааремааского общества раковых больных Меэли Лаук рассказала изданию, что было бы прекрасно, если бы в дальнейшем борющиеся с онкологией люди могли получить часть лечения в больнице Курессааре. Она сама проходила курс лечения от рака и знает, как много значит для пациентов возможность лечиться на острове.

Так, например, одна процедура занимает считанные часы, но дорога до Таллинна и обратно довольно долгая. Зачастую после процедуры пациент плохо себя чувствует, что также затрудняет его передвижение. Не говоря уже о невозможности в таком состоянии сесть за руль. Бывает, что несколько дней подряд длится такое лечение, когда ежедневно нужно делать человеку укол. Очевидно, что каждый день ездить в столицу сложно, и людям приходится искать в Таллинне место для ночлега.

По словам руководителя социального отдела Сааремааской волостной управы Пирет Пихель, возможность частичного лечения онкологии на острове обсуждается. Сейчас выясняется, насколько реально его организовать. Пихель отметила, что это было бы большим шагом к улучшению положения пациентов на острове.

Такого же мнения придерживается и заведующий лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане. Он отметил, что в процессе лечения пациент действительно может плохо себя чувствовать и долгая поездка в Таллинн и обратно – не самое легкое испытание в такой ситуации.

Заведующий сказал, что в принципе больница в Курессааре имеет возможность оказывать услуги по лечению онкологических заболеваний и готова к этому. Самое большое препятствие в данный момент – это статус обычной больницы, у которой по закону нет права оказывать такие услуги. Лаане отметил, что радиологическое лечение больница действительно не может проводить, но химиотерапия, при наличии некоторых инвестиций, вполне возможна.