Порядок компенсации расходов на детскую стоматологию позволяет обманывать Больничную кассу

Система компенсации расходов на детскую стоматологию в Эстонии позволяет дантистам прибегать к мошенничеству в расчетах с Больничной кассой, выставляя счета за лечение, которое в действительности не проводилось.
По оценке Больничной кассы, сознательные и бдительные родители могли бы помочь решить эту проблему, сообщает ERR.
В Эстонии детям гарантирована бесплатная стоматологическая помощь до достижения 18-летнего возраста, при этом клиники могут от имени детей выставлять Больничной кассе счета за процедуры, которые в действительности не проводились.
Пожелавший сохранить анонимность родитель рассказал радионовостям ERR о случайном обнаружении выдуманных визитов к зубному врачу в электронной медицинской карте ребенка: неизвестная ему стоматологическая клиника выставляла от имени его ребенка счета Больничной кассе за медицинские услуги, которые в действительности ребенку не оказывались.
Член правления Больничной кассы Майви Парв отметила, что учреждению известно о таких мошенничествах, и оно делает все возможное для их выявления.