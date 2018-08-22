Ученые рассказали о пользе кормления грудью

Свои выводы авторы нынешнего исследования сделали на основе информации о более чем 80 000 женщинах со средним возрастом 63,7 года. Все они принимали участие в крупном исследовании о влиянии образа жизни на женщин постклимактерического периода. Каждая третья женщина рожала, но лишь чуть больше половины (58%) из них прибегали к грудному вскармливанию. Выяснилось, что у этих женщин риск инсульта снижался на 23% по сравнению с теми, кто не рожал или не кормил грудью. Причём, чем дольше женщины практиковали грудное кормление, тем ниже оказывалась опасность инсульта.