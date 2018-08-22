Ученые рассказали о пользе кормления грудью

Ученые из Университета Канзаса пришли к выводу о том, что грудное вскармливание позволяет молодым мамам уменьшить вероятность инсульта. В частности, практиковавшие грудное вскармливание женщины сталкиваются с инсультами на 23% реже, по сравнению с теми, кто предпочитал молочные смеси или вообще не рожал детей, пишет Medikforum. Другие исследования предполагают, что грудное вскармливание может уменьшить риск рака груди и яичников, а также диабета второго типа.
Свои выводы авторы нынешнего исследования сделали на основе информации о более чем 80 000 женщинах со средним возрастом 63,7 года. Все они принимали участие в крупном исследовании о влиянии образа жизни на женщин постклимактерического периода. Каждая третья женщина рожала, но лишь чуть больше половины (58%) из них прибегали к грудному вскармливанию. Выяснилось, что у этих женщин риск инсульта снижался на 23% по сравнению с теми, кто не рожал или не кормил грудью. Причём, чем дольше женщины практиковали грудное кормление, тем ниже оказывалась опасность инсульта.
Отметим, что исследователи лишь продемонстрировали связь между грудным вскармливанием и уменьшением риска инсульта, но не доказали причинно-следственные отношения. Ученые полагают, что кормление грудью является одним из многих факторов, которые могут потенциально защищать от инсульта. Среди других - физические нагрузки, здоровое питание, отказ от курения и своевременное обращение за медицинской помощью в случае стойкого увеличения артериального давления, холестерина и сахара в крови.