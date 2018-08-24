Диетологи практически всегда советуют есть регулярно - с определенными интервалами, и не пропускать приемы пищи. ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Если вы сторонник здорового питания, то наверняка уже утонули в море информации о том, что нужно есть и в каких количествах.

Согласно новому исследованию, важно также внимательно следить за тем, когда именно вы принимаете пищу.

Диетологи практически всегда советуют есть регулярно - с определенными интервалами, и не пропускать приемы пищи.

Первые 10 часов после пробуждения

Новое исследование концентрируется на так называемом циркадном ритме - внутреннем ритме нашего организма.

Основной вывод заключается в том, что мы должны питаться в первые 8-10 часов после того, как проснемся, и не выходить за эти рамки, чтобы дать организму достаточно времени для переваривания пищи, отдыха и восстановления.

Доктор Сатчин Панда - профессор Института биологических исследований в Далласе и автор книги «Циркадный код», написанной по результатам 10-летнего исследования этой проблемы.

В интервью Би-би-си он отметил, что наш организм функционирует лучше, если модель питания ориентирована на циркадный ритм. «Почти у каждой клетки в нашем организме свои циркадные часы, это наш 24-часовой цикл», - говорит он.

«Это означает, что так же, как и с оптимальным временем для сна, существует оптимальное время для того, чтобы принимать пищу, учиться, выполнять физические нагрузки, - говорит Панда. - Выяснилось, что наш организм способен переваривать пищу и поглощать питательные вещества в течение первых 8-10 часов в день, максимум - 12 часов».

«Вне этого периода циркадные часы переключаются, и наше тело переходит в другой режим, чтобы восстановиться и обновиться».

Время питаться и время поститься

Доктор Панда и его коллеги исследовали концепцию «отдыха от питания» в течение 10 лет. В 2012 году они провели исследование на мышах.

Первой группе давали жирную еду, и мыши могли есть в любое время суток. Мышам второй группы давали все то же самое, но в течение восьми часов после сна.

Панда говорит, что через 18 недель у мышей, которые ели, когда хотели, уже был диабет и ожирение, а также высокий уровень холестерина и кишечных заболеваний.

Удивительно, но у мышей, которые ели все то же самое, но в течение восьми часов, не развились никакие заболевания.

Доктор Панда объясняет, что, когда мы перестаем есть, из организма удаляются токсины, полученные из окружающей среды и пищи, снижается уровень холестерина, восстанавливаются мышцы, кожа, оболочка кишечника и даже ДНК.

Если мы продолжаем есть и по прошествии 10 часов после сна, то эти процессы нарушаются, так как организм по-прежнему сосредоточен на переваривании и переработке питательных веществ.

«Интервальное питание наилучшим образом влияет на здоровье. На научном языке мы называем это „отдыхом от питания“ или „питанием с отдыхом“. Многие люди не любят слово пост», - говорит доктор Панда.

«Мы не указываем вам, что и сколько вы должны есть, но внимательно отнеситесь к тому, когда вы едите, и отведите от восьми до десяти часов - или максимум 12 часов - на приемы пищи. Вне этих часов даже здоровая пища может нанести вред».

Исследования на людях

Доктор Панда говорит, что его результаты подтверждаются и другими исследованиями.

«Одно исследование показало, что у женщин, которые голодали более 13 часов каждую ночь, риск развития рака молочной железы был значительно ниже», - говорит он.

Эти исследования могут огорчить многих людей, привыкших постоянно перекусывать вплоть до самого сна, и, возможно, большинство современных людей, ведущих активный образ жизни без определенного режима питания.

В 2015 году Панда обнаружил, что добровольцы, которые согласились отслеживать свои привычки через приложение для смартфонов, потребляют пищу более 15 часов или дольше.

Но, как отмечается в исследовании, когда люди с избыточным весом, которые ели в течение более 14 часов в день, начинали питаться всего 10-11 часов ежедневно в течение 16 недель и без изменений в их рационе, они теряли вес и сообщали о том, у них больше энергии, и спят они тоже лучше.

Положительный эффект держался в течение года.

Проблема сменных работников

Людям, которые постоянно меняют режим дня, например, работают в дневные и ночные смены, следовать этой схеме, вероятно, будет достаточно сложно.

Но доктор Панда говорит, что можно адаптироваться.

«Людям, чередующим дневные и ночные смены, особо важно обратить внимание на то, когда они едят. Проснувшись, подождите час, прежде чем принимать свою первую калорию. Затем отведите от 8 до 10 часов в эти сутки, чтобы поесть. Когда же вы снова вернетесь в обычный режим, переключитесь обратно, опять же оставляя от 8 до 10 часов на еду», - говорит он.

«Важно также избегать употребления алкоголя, потому что работающие посменно люди гораздо более чувствительны к алкоголю, повреждающему слизистую оболочку кишечника и вызывающего болезни».

Набеги на холодильник посреди ночи, поедание жирной и соленой пищи (желание, вызванное потреблением алкоголя) и сильное смещение времени приема пищи в выходные - это привычки, несовместимые со здоровым питанием.

Доктор Панда сравнивает эти ситуации с «метаболическим джетлагом», который напрочь сбивает ритм нашей пищеварительной системы и вызывает дальнейшую рассинхронизацию между режимом питания и циркадными циклами.