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Департамент здоровья: мы занимаемся ситуацей с MMS

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Диоксид хлора марки MMS.

ФОТО: mmsperusalud.com

Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило заверяет, что ведомство начало производство в отношении распространителей MMS, но в интересах следствия его детали не раскрываются, пишет ERR.

В передаче Vikerraadio "Uudis+", Юрило говорит, что законодательных актов, позволяющих осуществлять надзор за пограничными продуктами, которые нельзя отнести ни к лекарствам, ни к косметике, достаточно.

«У государства есть право в это вмешаться. У нас есть Закон о народном здоровье, который запрещает распространять фальшивую информацию о продуктах, которые могут представлять опасность для здоровья людей; а Закон о рекламе говорит, что нельзя продавать продукт в агрессивной манере или предоставляя неверную информацию. Постановление о косметических продуктах говорит, что продукт должен быть маркирован в соответствии с тем, что он делает и что содержит», - говорит специалист.

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