Департамент здоровья: мы занимаемся ситуацей с MMS

В передаче Vikerraadio "Uudis+", Юрило говорит, что законодательных актов, позволяющих осуществлять надзор за пограничными продуктами, которые нельзя отнести ни к лекарствам, ни к косметике, достаточно.

«У государства есть право в это вмешаться. У нас есть Закон о народном здоровье, который запрещает распространять фальшивую информацию о продуктах, которые могут представлять опасность для здоровья людей; а Закон о рекламе говорит, что нельзя продавать продукт в агрессивной манере или предоставляя неверную информацию. Постановление о косметических продуктах говорит, что продукт должен быть маркирован в соответствии с тем, что он делает и что содержит», - говорит специалист.