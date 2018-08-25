Боль в пояснице: причины, болезни и лечение

Остеохондроз.

Пороки развития скелета.

Холецистит.

Панкреатит. При этом заболевании наблюдается опоясывающая боль в пояснице, тошнота, рвота, запоры или поносы, налёт на языке.

Аппендицит. Болит нижняя права часть живота и боль отдаёт в поясницу.

Болезни тонкого кишечника. Ощущается дискомфорт в спине из-за того, что затронуты нервные волокна поясничного отдела при таких заболеваниях.

Туберкулёз костей.

Воспаление мышц.

Новообразования в области поясницы.

Болезни почек.

Излишний вес тела.

Причины боли в пояснице у женщины:

Гинекология

У женщины очень часто боли в пояснице сопровождаются неприятными ощущениями в низу живота. Именно они отдают в нижнюю часть спины. Как правило, это может свидетельствовать о таких заболеваниях, как вульвит, миома, опухоль внутренних органов таза, аднексит. При этом боль может образовываться и справа, и слева. А сопутствующими симптомами могут быть инфекционные процессы, невозможность забеременеть, обильные выделения.

Беременность

Особенно сильно это проявляется в последнем триместре. Дело в том, что нагрузка на позвоночник в это счастливое время сильно увеличивается. Поэтому боли в пояснице во время беременности вполне естественны и уходят после родов.

Климакс

В таком случае у женщины наступает дисбаланс гормонов, что вызывает нарушения кровообращения в области органов малого таза. Также в возрасте у представительниц прекрасного пола уменьшается плотность костей, образуется остеопороз.

Психологические причины

Боли могут появляться из-за чрезмерной мнительности. Часто к такому склонны ипохондрики. В таком случае лечение требуется, но у психолога.

Менструация

Менструальный цикл тоже провоцирует болезненность в пояснице, которая передаёт от боли в низу живота. Это происходит, когда фолликула выходит из яичников, что увеличивает матку во время цикла.

Аборт

Если женщина делала недавно аборт, то боль в пояснице может быть побочным эффектом. Из-за такого хирургического вмешательства возникает процесс сокращения матки, образуется воспаление, которое локализуется на внутренних оболочках матки после механического повреждения.

Причины боли в пояснице у мужчины:

Профессиональные издержки и сидячая работа

Поясница у мужчин может болеть в следствие профессиональной деятельности. Постоянное сидение в офисе, да ещё и в неудобной и неправильной позе, приводит к боли.

Простатит

Как правило, возникает боль в районе анального отверстия, однако возможны неприятные ощущения и в пояснице. Впрочем, этот симптом возникает довольно редко.

Эпикондилит

Это заболевание представляет собой воспаление придадтков яичек. Сама поясница не болит, но вот неприятные ощущения могут отдавать в эту область.

Занятия спортом

Довольно часто при неравномерных или чрезмерных нагрузках возникает боль в пояснице. Как правило, это происходит при занятиях бодибилдингом или культуризмом. Однако даже ходьба продолжительное время или домашняя работа может привести к такому эффекту.

Растяжение мышц