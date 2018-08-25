Боль в пояснице: причины, болезни и лечение

Существует ряд причин, по которым возникают боли в поясничном отделе. Точную сможет определить только врач, пишет Medikforum.
Остеохондроз.
Пороки развития скелета.
Холецистит.
Панкреатит. При этом заболевании наблюдается опоясывающая боль в пояснице, тошнота, рвота, запоры или поносы, налёт на языке.
Аппендицит. Болит нижняя права часть живота и боль отдаёт в поясницу.
Болезни тонкого кишечника. Ощущается дискомфорт в спине из-за того, что затронуты нервные волокна поясничного отдела при таких заболеваниях.
Туберкулёз костей.
Воспаление мышц.
Новообразования в области поясницы.
Болезни почек.
Излишний вес тела.
Причины боли в пояснице у женщины:
Гинекология
У женщины очень часто боли в пояснице сопровождаются неприятными ощущениями в низу живота. Именно они отдают в нижнюю часть спины. Как правило, это может свидетельствовать о таких заболеваниях, как вульвит, миома, опухоль внутренних органов таза, аднексит. При этом боль может образовываться и справа, и слева. А сопутствующими симптомами могут быть инфекционные процессы, невозможность забеременеть, обильные выделения.
Беременность
Особенно сильно это проявляется в последнем триместре. Дело в том, что нагрузка на позвоночник в это счастливое время сильно увеличивается. Поэтому боли в пояснице во время беременности вполне естественны и уходят после родов.
Климакс
В таком случае у женщины наступает дисбаланс гормонов, что вызывает нарушения кровообращения в области органов малого таза. Также в возрасте у представительниц прекрасного пола уменьшается плотность костей, образуется остеопороз.
Психологические причины
Боли могут появляться из-за чрезмерной мнительности. Часто к такому склонны ипохондрики. В таком случае лечение требуется, но у психолога.
Менструация
Менструальный цикл тоже провоцирует болезненность в пояснице, которая передаёт от боли в низу живота. Это происходит, когда фолликула выходит из яичников, что увеличивает матку во время цикла.
Аборт
Если женщина делала недавно аборт, то боль в пояснице может быть побочным эффектом. Из-за такого хирургического вмешательства возникает процесс сокращения матки, образуется воспаление, которое локализуется на внутренних оболочках матки после механического повреждения.
Причины боли в пояснице у мужчины:
Профессиональные издержки и сидячая работа
Поясница у мужчин может болеть в следствие профессиональной деятельности. Постоянное сидение в офисе, да ещё и в неудобной и неправильной позе, приводит к боли.
Простатит
Как правило, возникает боль в районе анального отверстия, однако возможны неприятные ощущения и в пояснице. Впрочем, этот симптом возникает довольно редко.
Эпикондилит
Это заболевание представляет собой воспаление придадтков яичек. Сама поясница не болит, но вот неприятные ощущения могут отдавать в эту область.
Занятия спортом
Довольно часто при неравномерных или чрезмерных нагрузках возникает боль в пояснице. Как правило, это происходит при занятиях бодибилдингом или культуризмом. Однако даже ходьба продолжительное время или домашняя работа может привести к такому эффекту.
Растяжение мышц
Последствием физической активности могут быть растяжения. Часто повреждается широчайшая мышцы спины, от чего и возникает боль в пояснице.
Метастазы
Во время онкологического заболевания половых органов могут образоваться метастазы, которые и провоцируют сильную боль в районе поясницы. Эта причина, как правило, широко распространена среди мужчин после 50 лет.
Причины болей в пояснице у детей:
Искривление позвоночника
Неправильная осанка провоцирует неправильную нагрузку на позвоночник. В результате ребёнок начинает испытывать неприятные ощущения. К этому очень часто приводят неудобная обувь, тяжёлый и неправильно подобранный рюкзак, плоскостопие. Но на ранних стадиях проблему можно решить.
Позвоночная грыжа
Эта проблема также развивается у детей. В таком случае требуется обращение к медику, чтобы не запустить болезнь.
Виды боли в пояснице
Болевой синдром может быть первичным или вторичным. В первом случае образуются боли из-за поражения мышечно-скелетной системы, а также дистрофических и дегенеративных изменений в ней. Вторичная боль — это патологии, которые не связаны с поясницей.
Также различают периодические и постоянные боли. Первое имеет отношение к острым заболеваниям, большим физическим нагрузкам, физиологическим особенностям. Если человек вылечит основную болезнь, то боли, как правило, больше не появляются. А вот постоянные связаны с поражениями глубоких сосудов, повреждениями опорно-двигательного аппарата. Несмотря на лечение, болезненность всё равно возвращается. К таким болезням относят:
Сколиоз (искривление позвоночника).
Межпозвонковый остеохондроз поясничной области.
Люмбаго (острая боль в пояснице из-за деструктивных изменений в позвонках).
Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилит, при котором теряется подвижность суставов поясницы).
Остеомиелит.
Остеопороз.
Разная длина ног.
Спондилез (сопровождается старением суставов поясницы).
Ревматоидный артрит.
Флеботромбоз.
Атеросклероз.
Что делать, если болит в пояснице?
Чтобы избавиться от боли в районе поясницы, следует:
Лечь в постель, принять максимально удобную позу. Выбирайте матрас, который будет не мягким, а полужёстким или жёстким, чтобы это помогло мышцам расслабиться и унять спазмы.
При невыносимой боли в пояснице следует воспользоваться обезболивающими мазями или медикаментами. Однако будьте осторожнее при использовании согревающих кремов. Такое действие позволит временно заглушить боль.
Затягивать с походом к врачу не стоит. В таком случае специалистом, способным выявить причину, является в первую очередь невролог. Если это по его части, то он назначит лечение. При выявлении других, сопутствующих болезней, врач должен вас направит к медику, который специализируется на вашей конкретной проблеме. Именно лечащий врач должен назначить лечение. В противном случае вы можете дотерпеть до серьёзных последствий.