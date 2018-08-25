Исследование: какое количество алкоголя на самом деле безопасно для здоровья?

Tervis пишет со ссылкой на MedicalXpress, что между ранней смертью, онкологией, болезнями сердечно-сосудистой системы и употреблением алкоголя наблюдается большая корреляция.

По мнению доктора Эммануэлы Гакиду, избежать негативного влияния алкоголя на здоровье можно только полностью отказавщись от выпивки. Даже после употребления малой дозы алкоголя ученые отмечают его влияние на организм.

В мире регулярно пьют спиртное два миллиарда человек, 63% из них – мужчины. В первых рядах по численности смертей от алкоголя находятся Балтийские страны, Средняя Азия и Восточная Европа, особенно Россия, Украина, Белоруссия, Монголия, Казахстан. Меньше всего от выпивки умирают на Ближнем Востоке.