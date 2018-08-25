Морепродукты опаснее, чем вы думали

Это заключение доклада, опубликованного экспертами Экологической рабочей группы США.

В то время как Американские диетические рекомендации побуждают людей есть до 12 унций морепродуктов (около трех порций) в неделю, EWG обнаружила, что это может быть опасно для некоторых людей. Анализ EWG концентраций ртути и омега-3 в морепродуктах показывает, что 10 из самых популярных морепродуктов на американском рынке содержат неприемлемый объем ртути для беременной женщины среднего веса, которая потребляет количество, рекомендованное врачами каждую неделю. Поскольку уровни безопасной ртути основаны на весе тела, женщины с меньшим весом подвергаются большему риску от ртути в морепродуктах.

А для людей, питающихся рыбой, потому что они надеются получить свои омега-3 жиры, которые, как было показано, уменьшают сердечные риски и способствуют развитию мозга у младенцев, есть еще более мрачные новости. EWG пришла к выводу, что многие люди не получают полезных жиров столько, сколько они надеются, потому что 8 из 10 самых популярных видов морепродуктов, включая креветки и сома, занимают низкое место в рейтинге продуктов, полных здоровыми омега-3 жирами.

Если вы собираетесь есть рыбу, EWG рекомендует следующее: анчоусы, сельдь, моллюски, лосось, сардины, форель.

Все они могут обеспечить достаточное количество омега-3, имея низкий риск содержания ртути при употреблении один или два раза в неделю.

Избегайте рыб, которые имеют самые высокие уровни ртути и самые низкие уровни Омега-3: палтус, скумбрия, морской окунь, акула, испанская и атлантическая скумбрия, рыба-меч.

Самый главный риск употребления рыбы — химикаты. Потребители, которые ищут выгоды для здоровья, связанные с потреблением морепродуктов, обеспокоены потенциальными рисками для здоровья, связанными с присутствием химических загрязнителей, как естественных, так и тех, которые происходят в результате деятельности человека. Самое распространенное вещество — метилртуть. Этот загрязнитель вызывает наибольшую обеспокоенность среди потребителей.

Метилртуть- это тяжелый металл, который присутствует в окружающей среде в результате как человеческой деятельности (называемой антропогенными источниками), так и природных процессов.

Ртуть существует в окружающей среде в нескольких различных формах, включая металлические, неорганические и органические. Метилртуть возникает, когда ртуть в других формах осаждается в водоемах и биотрансформируется в процессе метилирования микроорганизмами. Уровни метилртути могут быть высокими у морских млекопитающих, таких как киты, и у животных, питающихся морской живностью, таких как белые медведи и морские птицы.