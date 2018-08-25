Курящим женщинам контрацептивы с двумя гормонами не подходят

Эстроген — один из гормонов, входящих в состав средств комбинированной гормональной контрацепции, и он не подходит курящим женщинам. Почему? Он может способствовать возникновению проблем со здоровьем, поэтому при выборе контрацепции женщина должна без стеснения сказать своему гинекологу, что она курит.

И в состав гормонального противозачаточного кольца, и в состав противозачаточных таблеток с двумя гормонами, и в состав противозачаточного пластыря входят два вида гормонов — эстроген и прогестин. В свою очередь, в противозачаточные таблетки, инъекции и импланты, созданные специально для курящих женщин, включен только один гормон, прогестин, который не причиняет вреда здоровью курильщицы.

Пользуясь комбинированной гормональной контрацепцией, курящая женщина подвергает себя риску повреждения стенок кровеносных сосудов, например, могут начать образовываться тромбы.

Также курение и комбинация двух противозачаточных гормонов увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, так как содержащиеся в сигаретном дыме вещества и эстроген воздействуют на стенки кровеносных сосудов, увеличивая вероятность появления неприятных заболеваний, связанных с сердцем и кровеносными сосудами.

Если у женщины есть варикозные вены, то в результате курения и применения контрацепции, в состав которой входит эстроген, риск тромбоза вен возрастает чуть ли не в десять раз, что, в свою очередь, может привести к инфаркту миокарда или инсульту. У курящих женщин старше 35 лет, которые пользуются средствами контрацепции, состоящими из двух гормонов, вероятность появления проблем со здоровьем еще выше.

Специалисты подчеркивают — если женщина выкуривает больше одной пачки сигарет в день, то по достижении 35 лет ей вообще не стоит пользоваться средствами комбинированной гормональной контрацепции, чтобы не подвергать себя риску тромбоэмболии и связанных с этим последствий.

Прогестин сгущает слизь в шейке матки, поэтому сперматозоидам становится намного труднее попасть в матку, а также прекращается пролиферация (образование новых клеток) слизистой оболочки матки. Кроме того, этот гормон замедляет созревание яйцеклеток и подавляет овуляцию.

Эффективно ли это? Прогестиновая контрацепция так же надежна, как и средства, в состав которых входят два гормона. Например, таблетки прогестина нужно принимать точно так же, каждый день без перерыва по одной таблетке в одно и то же время, с допустимым временным сдвигом не более трех часов.

Если все делается правильно, то есть ежедневно принимается одна таблетка в одно и то же время, то доказанная результатами клинических исследований эффективность составляет 98%.

Существуют средства контрацепции, содержащие только прогестин, например, таблетки прогестина, прогестиновые инъекции и импланты.

Контрацепция с помощью одного гормона подойдет и тем женщинам, которые в силу каких-либо причин не могут пользоваться комбинированной гормональной контрацепцией. Этим методом предохранения от нежелательной беременности могут пользоваться и молодые мамы в период кормления грудью, и более зрелые дамы.