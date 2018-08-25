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В Финлядии предлагают обложить налогом энергетические напитки

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Энергетический напиток. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Омбудсмен по правам ребенка и группа депутатов финского парламента требуют обложить энергетические напитки "налогом на вредные продукты". Специальный акциз хотят заложить уже в бюджете следующего года, пишет Yle.

По мнению подписавших обращение, энергетические напитки, в числе прочего, вызывают увеличение веса и проблемы со сном, а также ухудшают состояние зубов.

Согласно опросу, проведенному в системе школьного здравоохранения, из мальчиков практически каждый пятый восьмиклассник и девятиклассник пьет энергетики несколько раз в неделю, из девочек – восемь процентов.

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