В Финлядии предлагают обложить налогом энергетические напитки
25 августа 2018, 17:49
Омбудсмен по правам ребенка и группа депутатов финского парламента требуют обложить энергетические напитки "налогом на вредные продукты". Специальный акциз хотят заложить уже в бюджете следующего года, пишет Yle.
По мнению подписавших обращение, энергетические напитки, в числе прочего, вызывают увеличение веса и проблемы со сном, а также ухудшают состояние зубов.
Согласно опросу, проведенному в системе школьного здравоохранения, из мальчиков практически каждый пятый восьмиклассник и девятиклассник пьет энергетики несколько раз в неделю, из девочек – восемь процентов.