В Финлядии предлагают обложить налогом энергетические напитки

По мнению подписавших обращение, энергетические напитки, в числе прочего, вызывают увеличение веса и проблемы со сном, а также ухудшают состояние зубов.

Согласно опросу, проведенному в системе школьного здравоохранения, из мальчиков практически каждый пятый восьмиклассник и девятиклассник пьет энергетики несколько раз в неделю, из девочек – восемь процентов.