Онкологи предупреждают: иногда рак дает о себе знать странными симптомами

Всего за один год рак развился до четвертой стадии и метастазы распространились во все органы. При этом врачи признают: у пациентки отмечались нетипичные симптомы заболевания, что не позволило поставить верный диагноз максимально рано. Женщина жаловалась на постоянный зуд в ногах (иногда она расчесывала ноги до крови), пишет Meddaily.