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Онкологи предупреждают: иногда рак дает о себе знать странными симптомами

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Диагноз рак еще не является приговором. Пациент на фото проходит сеанс лучевой терапии. Фото иллюстративное

ФОТО: Лийс Трейманн

Портал Vlad Time рассказывает о необычном случае 35-летней британки Джейд Болдуин. Впервые она оказалась в больнице в 2016 году, поступив в клинику с затрудненным дыханием. Тогда был поставлен диагноз "вирусная инфекция" и выписаны противовирусные средства. Однако через два месяца лимфоузлы увеличились и диагноз изменился на "рак лимфатической системы". 

Всего за один год рак развился до четвертой стадии и метастазы распространились во все органы. При этом врачи признают: у пациентки отмечались нетипичные симптомы заболевания, что не позволило поставить верный диагноз максимально рано. Женщина жаловалась на постоянный зуд в ногах (иногда она расчесывала ноги до крови), пишет Meddaily.

Помимо этого, фиксировалась слабость, а вот увеличения лимфатических узлов (характерный симптом рака) не наблюдалось. Поэтому женщина не обращалась за помощью к специалистам. Теперь врачи говорят, что необходимо обновить список симптомов рака лимфатической системы, включив туда зуд в ногах.

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