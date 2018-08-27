Диетологи: кофеин мешает похудению

В частности, находящимся на диете не нужно употреблять кофе или чай после 3-4 часов дня. Исследователи из Университета Барселоны выяснили, что кофеину требуется всего 45 минут для полноценного воздействия на организм. Именно столько он абсорбируется внутриклеточными мембранами. При этом эффект кофеина продолжается около 6 часов, пишет Medikforum .

Американские учёные недавно выяснили, что выпитый за 6 часов до отхода ко сну кофеин негативно воздействует на ночной отдых. Вот почему крайне важно не пить вечером ни чай, ни кофе вопреки устоявшимся традициям. Кофеину нужно несколько часов для того, чтобы полностью выйти из организма.

Впрочем, кофеин содержится не только в чае и кофе. Многие из нас для похудения посещают спортзал, до и после занятий в котором балуют себя энергетическими напитками. Порой содержание кофеина в них гораздо выше, чем в напитках более традиционных. К энергетикам прибегают работники для того, чтобы повысить свою производительность труда и подростки, а также молодые люди, готовящиеся к экзаменам. Энергетики нарушают минеральную плотность костей и негативно влияют на гормональное здоровье. Они способствуют скачкам артериального давления, стрессу, тревожным состояниям, повреждениям почек, усталости, раздражительности, болям в желудке и ожирению.