Ученые нашли в организме человека микроорганы с хорошей памятью

Скопления клеток, которые были выявлены впервые, служат своего рода штаб-квартирами нашего организма, планирующими атаки против рецидивов инфекций, пишет Medikforum . Открытие этих органов может объяснить, каким образом вакцины готовят организм к противостоянию инфекциям. Микроорганы содержат клетки памяти, имеющие целую библиотеку иммунной информации и способные трансформироваться в белые клетки крови, чтобы принять участие в борьбе против инфекций.

Эксперты утверждают, что понимание того, как и где организм запоминает важную для иммунитета информацию, может помочь в разработке более качественных вакцин в будущем. Австралийские ученые обнаружили эти микроорганизмы у мышей, а затем выяснили, что в организме людей содержатся те же самые ткани. Тонкие и плоские структуры клеток не замечали в прошлом, возможно потому, что они появляются в организме только в тот момент, когда кто-то болен. Кроме того, двухмерные микроскопы порой не в состоянии засечь данные структуры из-за их небольшой толщины.