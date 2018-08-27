Ученые нашли в организме человека микроорганы с хорошей памятью

В теле человека имеются специфические микроорганы, с помощью которых можно объяснить, каким образом мы сражаемся с болезнями.
Скопления клеток, которые были выявлены впервые, служат своего рода штаб-квартирами нашего организма, планирующими атаки против рецидивов инфекций, пишет Medikforum. Открытие этих органов может объяснить, каким образом вакцины готовят организм к противостоянию инфекциям. Микроорганы содержат клетки памяти, имеющие целую библиотеку иммунной информации и способные трансформироваться в белые клетки крови, чтобы принять участие в борьбе против инфекций.
Эксперты утверждают, что понимание того, как и где организм запоминает важную для иммунитета информацию, может помочь в разработке более качественных вакцин в будущем. Австралийские ученые обнаружили эти микроорганизмы у мышей, а затем выяснили, что в организме людей содержатся те же самые ткани. Тонкие и плоские структуры клеток не замечали в прошлом, возможно потому, что они появляются в организме только в тот момент, когда кто-то болен. Кроме того, двухмерные микроскопы порой не в состоянии засечь данные структуры из-за их небольшой толщины.
Однако теперь ученые использовали 3D-сканирование, с помощью которого они и обнаружили структуру, получившую название субкапсулярный пролиферативный очаг. Установлено, что данные очаги появляются в лимфатических узлах - железах иммунной системы, и в нашем организме существует от 500 до 700 данных кластеров. Именно благодаря им организм способен быстро реагировать на инфекции, поскольку лимфатические узлы стратегически размещены по нашему телу, чтобы служить контрольными центрами иммунной системы.