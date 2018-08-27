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До четверти детей в Эстонии страдают нарушениями психического развития

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Дети. Иллюстративное фото.

ФОТО: Design Pics/PhanterMedia/Scanpix

В понедельник, 27 августа, отмечается три года с начала работы Детского центра психического здоровья.

По словам заведующей центра Анне Клейнберг, до четверти детей и подростков в Эстонии страдают нарушениями психического развития, зачастую это выражается в проблемах поведения, сообщает Раэпресс.

За три года работы центр оказал поддержку детям и молодежи почти в 10 000 случаях проблем с психическим здоровьем, однако потребность в подобной помощи постоянно растет.

Детский центром психического здоровья был создан при поддержке Норвегии, финансированию Эстонского государства и самофинансированию целевого фонда Таллиннской детской больницы.

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