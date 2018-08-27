До четверти детей в Эстонии страдают нарушениями психического развития

По словам заведующей центра Анне Клейнберг, до четверти детей и подростков в Эстонии страдают нарушениями психического развития, зачастую это выражается в проблемах поведения, сообщает Раэпресс.

За три года работы центр оказал поддержку детям и молодежи почти в 10 000 случаях проблем с психическим здоровьем, однако потребность в подобной помощи постоянно растет.