Ученые: после употребления спиртного возьмите выходной

Итог - кратковременное снижение когнитивных способностей (способности к обучению и принятию решений), передает MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. Похожий эффект производит сотрясение мозга.

Было проведено исследование с участием 62 студентов. Их попросили пройти тест на компьютере. Параллельно фиксировалась электрическая активность их мозга. При этом почти 50% имели похмелье (выпили шесть алкогольных напитков прошлым вечером). Оказалось, употреблявшие спиртное намного хуже справились с тестами. По словам ученых, если вы выпиваете, позаботьтесь о том, чтобы взять выходной на следующий день.

Кстати, с возрастом похмелье переносится тяжелее: из-за уменьшения выработки ферментов печени. В частности, важно соединение (алкогольдегидрогеназа), перерабатывающее алкоголь в ацетальдегид. Затем уже подключаются другие ферменты (дегидрогеназы альдегидов). Они переводят ацетальдегид в ацетат, который превращается в двуокись углерода и воду. В 21 год данная трансформация проходит легко. Но со временем на переработку токсичного ацетальдегида требуется все больше времени, появляются симптомы похмелья.